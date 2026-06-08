車鑰匙還插著人卻消失！馬太鞍溪暴漲疑沖走工地主任…明晨持續搜救

林業及自然保育署花蓮分署辦理馬太鞍溪防砂壩工程，今天雖未施工，但60歲鄧姓工地主任移置機具時發生意外，駕駛吉普車返程途中疑遭暴漲溪水沖走，曾透過無線電喊「救我」後失聯。搜救人員在下游尋獲車輛，但車內無人，因天候惡劣及溪水再度暴漲，搜救行動暫告一段落，預計明天清晨持續搜尋。

林保署花蓮分署長黃群策表示，工程因天候不佳早已停工，不過營造公司擔心停放於河床附近的機具遭洪水淹沒，因此今天由鄧姓工地主任及怪手司機前往移置設備，希望將怪手移往更高、更安全的位置。

黃群策指出，下午1時左右接獲怪手司機通報，表示看不到鄧男駕駛的吉普車蹤影，隨即通報消防局展開搜救，當時溪水湍急，搜救人員發現車輛在河道中漂流，但因流速過快且河床泥濘，無法立即接近確認狀況。

下午2時許，吉普車受困於馬太鞍溪橋上游約500公尺處，直到下午4時左右，待水位稍降後，消防人員與營造公司動員兩部怪手進入河道救援，但受限於深厚泥濘，行進相當困難。搜救人員抵達車輛後發現車內空無一人，且車鑰匙仍插在鑰匙孔內，排檔則停留在D檔，車輛疑似在行駛過程中遭洪流沖離原處。

隨後消防局利用無人機沿全河段搜尋，範圍涵蓋疑似落水地點至發現車輛位置，但始終未發現鄧男蹤跡。黃群策傍晚赴現場了解狀況時，因天色昏暗且降雨再起，溪流水位再度升高，河床環境已不適合繼續搜救，基於安全考量大家只能暫時撤離。

黃群策強調，今天並未進行任何工程施作，分署也因掌握氣象資訊而提前停工，機具原本已停放在較高位置，但營造公司人員考量豪雨可能持續、溪水仍有上漲風險，因此自行安排移置作業，沒想到發生意外。消防局預計明天一早重啟搜救行動，花蓮分署及營造公司也將投入人力協助，全力搜尋鄧姓工地主任下落。

林保署花蓮分署正辦理上游防砂壩工程，沒想到今天豪雨造成溪水暴漲，鄧姓工地主任突然用無線電喊「救我」後，疑似連人帶車遭洪流沖走，搜救人員在下游尋獲吉普車，但車內空無一人。圖／民眾提供

林保署花蓮分署正辦理上游防砂壩工程，沒想到今天豪雨造成溪水暴漲，鄧姓工地主任突然用無線電喊「救我」後，疑似連人帶車遭洪流沖走，搜救人員在下游尋獲吉普車，但車內空無一人。圖／民眾提供