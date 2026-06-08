影／馬太鞍溪暴漲 工地主任喊「救我」後失聯 …手機定位最後訊號曝光

花蓮縣馬太鞍溪去年發生光復洪災，林業及自然保育署花蓮分署正辦理上游防砂壩工程，沒想到今天豪雨造成溪水暴漲，60歲鄧姓工地主任突然用無線電喊「救我」，就疑似連人帶車遭洪流沖走。搜救人員在下游尋獲鄧男駕駛的吉普車，但車內空無一人，持續找尋鄧男下落。

據了解，中央氣象署發布大雨特報後，施工廠商緊急停止作業，展開人員及機具撤離工作，今天中午，鄧姓工地主任駕駛吉普車，載送挖土機駕駛前往移置怪手，約下午1時許返程時，因溪水突然暴漲受困河床，有同行機具人員透過無線電，聽見鄧男發出「救我」呼救訊息後便失去聯繫，疑遭湍急溪流沖走。

失事車輛為林保署委外廠商九江機械工程所有，事發地點位於馬太鞍溪橋上游河段，洪水夾帶大量泥沙，能見度極差，且水流迅速將車輛往下游沖離約2公里。由於現場河道泥濘、水勢強勁，搜救船艇及人員均難以接近，後續由怪手在下游便橋附近發現失聯吉普車。

消防局獲報，萬榮鄉明利村堤防北端口附近河床有車輛遭洪水沖走，隨即派遣警消趕赴現場救援，但受持續降雨影響，下游水位持續上升，車輛周邊遍布深約3至5公尺泥地，重型機具一度無法靠近。

直到傍晚雨勢趨緩、水流稍減後，搜救人員才得以利用重型機具接近車輛，並破壞車體進行搜索，但確認車內並無人員受困；警消隨後利用熱顯像儀在周邊區域搜尋，同樣未發現生命跡象。

警方同步追查鄧男手機訊號，發現手機於下午3時10分左右關機，最後基地台位置顯示在鳳林鎮山明路20之1號附近（方向角約210度）。警方已派員前往最後訊號範圍周邊協助搜索，並配合消防人員沿河道及岸際持續擴大搜尋，希望盡速找到人。

林保署花蓮分署正辦理上游防砂壩工程，沒想到今天豪雨造成溪水暴漲，鄧姓工地主任突然用無線電喊「救我」後，疑似連人帶車遭洪流沖走，搜救人員在下游尋獲吉普車，但車內空無一人，目前持續找尋鄧男下落。圖／民眾提供

林保署花蓮分署正辦理上游防砂壩工程，沒想到今天豪雨造成溪水暴漲，鄧姓工地主任突然用無線電喊「救我」後，疑似連人帶車遭洪流沖走，搜救人員在下游尋獲吉普車，但車內空無一人，目前持續找尋鄧男下落。圖／民眾提供