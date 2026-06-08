快訊

受滯留鋒面、西南氣流影響 屏東縣8鄉明天停班停課

馬太鞍溪暴漲沖走吉普車...工地主任失聯 消防全力搜救中

NONO遭控「按摩性侵、車上猥褻」獲判無罪 士檢今聲明上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

22歲女墜落高雄大港橋 潛水人員1小時後搜救上岸送醫不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名22歲年輕女子今天傍晚4時許突從高雄大港橋墜落海中，民眾目睹報案，警消出動6車17人前往救援，潛水人員下海搜救，1小時後將女子救上岸，雖經緊急送醫，仍宣告不治。

高雄港務消防大隊指出，今天傍晚4時許，接獲通報，指稱一名年輕女子從大港橋上落海，港消出動5車11人，另港警出動1車1艇6人、高市消防局同步支援6車12人2艇到場參與救援任務。

救難人員抵達現場後，其中2名潛水人員潛入海中搜尋女子下落，於5時9分許將落海的女子救上岸，但她已當場無呼吸心跳，經送醫搶救，於5時49分宣告不治。

警方將通知家屬，並報請檢察官相驗，以釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄港大港橋今天傍晚傳出女子落海意外，雖經搶救上岸，送醫仍宣告不治。圖／高港提供
高雄港大港橋今天傍晚傳出女子落海意外，雖經搶救上岸，送醫仍宣告不治。圖／高港提供

高雄市 高雄港

延伸閱讀

影／高雄楠梓5樓透天分租套房凌晨火警 61歲婦救出送醫不治

俄羅斯24歲男福隆海域戲水失蹤 半個多小時後被漁船救起送醫不治

台中車站旁大樓凌晨有男子墜落 倒臥地面明顯死亡未送醫

台南59歲男雨天自撞路燈…車頭嚴重變形 受困救出送醫不治

相關新聞

台鐵新烏日站驚傳60歲男躺軌道 遭撞意識不清救出送急救

台鐵新烏日站上午驚傳有1名男子躺臥於鐵軌間，遭109車次自強號列車撞及，消防局獲報後趕往，10時54分抵達，11時13分將傷者搬運至月台，並送醫急救。

懸賞50萬成功找回走失「美琪」 外界關注賞金最暖結局曝光

桃園陳小姐日前祭出50萬元懸賞金尋找走失12年的愛犬「陳美琪」，引發全台關注，甚至有民眾組成「尋找美琪大軍」，最後由同村廖姓長輩在其屋外尋獲，當時廖男即表明不願收下全額懸賞金，外界關注後續發展。廖男表示，雙方協商後決定，僅收取8萬元紅包，其餘42萬元則聯名捐作公益，善款將用於地方宮廟及流浪動物團體。

新北情侶瑣事爆爭執女友被打當街跪地 三重警逮家暴男又是毒駕

新北市38歲何男昨晚10時許騎車載40歲哈姓女友行經三重區時，雙方因瑣事爭吵在路上拉扯。三重警到場發現何男精神狀況不穩、眼神渙散，經唾液快篩後發現呈安非他命陽性反應，詢後依公共危險罪嫌送辦及扣車，並通報婦幼案件平台做後續追蹤。

影／高雄楠梓5樓透天分租套房凌晨火警 61歲婦救出送醫不治

高市藍昌路某5樓透天厝今天凌晨突傳火警，消防局出動7車15人前往搶救，抵達後發現4樓分租套房燃燒雜物冒煙，火警讓住戶和鄰居嚇壞紛紛逃出屋外，火勢約半小時撲滅，但住4樓的61歲黃姓婦人被救出已無呼吸心跳，送醫宣告不治。

20人卡半空中8分鐘！麗寶樂園斷軌雲霄飛車強風暴雨停駛 遊客嚇壞

麗寶樂園渡假區斷軌雲霄飛車今天下雨仍有許多遊客和學生搭乘體驗，因瞬間強風與突發暴雨，啟動安全機制，暫停行駛約8分鐘，工作人員上高空協助20名遊客全撤離，20人受困畫面被錄影上傳Threads，一名母親說她兒子也卡在上面，還好平安沒事，還好神明有保佑，她差點嚇死。

林口某高中窗型冷氣起火 2學生救火不慎遭嗆傷燙傷急送醫

新北市林口區某高中驚傳火警，新北市消防局今天上午9時許獲報趕抵，發現4樓1間廢棄教室窗型冷氣冒白煙，立即布設水線灌救20分鐘內將火勢撲滅，燃燒窗型冷氣及雜物面積約20平方公尺。但有2名男學生燒燙傷及嗆傷，確切起火原因待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。