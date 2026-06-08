22歲女墜落高雄大港橋 潛水人員1小時後搜救上岸送醫不治

高雄市一名22歲年輕女子今天傍晚4時許突從高雄大港橋墜落海中，民眾目睹報案，警消出動6車17人前往救援，潛水人員下海搜救，1小時後將女子救上岸，雖經緊急送醫，仍宣告不治。

高雄港務消防大隊指出，今天傍晚4時許，接獲通報，指稱一名年輕女子從大港橋上落海，港消出動5車11人，另港警出動1車1艇6人、高市消防局同步支援6車12人2艇到場參與救援任務。

救難人員抵達現場後，其中2名潛水人員潛入海中搜尋女子下落，於5時9分許將落海的女子救上岸，但她已當場無呼吸心跳，經送醫搶救，於5時49分宣告不治。

警方將通知家屬，並報請檢察官相驗，以釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980