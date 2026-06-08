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台中火鍋店負責人捲款潛逃 店面遭破壞房東無奈

中央社／ 台中8日電

台中市連鎖火鍋店「丹水滾」無預警倒閉，業者黃姓夫妻疑吸金捲款潛逃中國。最近店面疑遭破壞，房東無奈張貼公告指店面非黃姓夫妻資產，希望不要毀損。

據警方調查，黃姓夫妻在台中大雅區、北屯區經營火鍋店，事業版圖擴及旅行社、徵信社與休閒事業公司，還參加獅子會、慈善會等社團，也招攬民眾投資，但疑投資失利，黃姓夫妻一家4口陸續出境到中國。

火鍋店關門沒營業後，疑相關投資人到場查看，店門口被不明人士灑冥紙。

房東無奈貼公告：「此事發生令人措手不及，我們深表遺憾，但此區域並非黃姓夫妻之資產，請勿進行毀損，還望各位諒解，謝謝您的配合。」

台中市政府警察局大雅分局今天表示，10人向分局報案，涉及金額約上億元，受害者可備好借據等事證向警方報案。

根據了解，被害人組自救會，已500人參與。

台中市 火鍋 房東

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