馬太鞍溪暴漲沖走吉普車...工地主任失聯 消防全力搜救中

花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪今下午傳出意外，一輛吉普車疑遭暴漲溪水沖走後卡在沙洲，車輛使用人、鄧姓工地主任失聯。消防局獲報立即派員搜救，目前仍未尋獲鄧男蹤跡。

消防局今天中午12時59分接獲報案，地點位於萬榮鄉明利村馬太鞍溪北岸堤防尾端往上游約500公尺處，一輛吉普車遭洪流沖走，消防局隨即出動5輛消防車、1艘船艇、9名警消及1架無人機前往現場救援。

據了解，該輛吉普車為一家機械工程公司所有，平時由鄧姓工地主任使用，車輛疑遭土石泥流沖入馬太鞍溪後受困沙洲，挖土機到車輛旁勘查，目前確認車裡沒人，公司負責人則表示，今天並未進行工程施作。

由於溪流水勢湍急且夾帶大量泥漿，能見度不佳，現場人員及船艇均無法接近受困車輛；消防人員持續沿岸際上下游展開搜索，並利用無人機搭載熱顯像及空拍設備偵查，但截至目前尚未發現失聯者蹤影。

警方與消防單位已同步透過電信定位等方式協助查找鄧姓男子位置，後續將視天候及現場狀況持續擴大搜尋範圍，全力確認失聯者下落。

花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪今天下午傳出意外，一輛吉普車疑遭暴漲溪水沖走後卡在沙洲，車輛使用人、鄧姓工地主任失聯，消防局獲報後立即派員搜救，截至目前仍未尋獲鄧男蹤跡。圖／民眾提供

花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪今天下午傳出意外，一輛吉普車疑遭暴漲溪水沖走後卡在沙洲，車輛使用人、鄧姓工地主任失聯，消防局獲報後立即派員搜救，截至目前仍未尋獲鄧男蹤跡。圖／民眾提供