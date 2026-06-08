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台南某國小總務主任爆開假發票核銷 教育局：立即啟動調查

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市議員李中岑今天在總質詢表示，接獲檢舉安平區某國小總務主任，在攻讀博士班，卻是利用上班時間處理博士班事宜，導致工程延宕、採購管理不周，並涉嫌開假發票核銷，請教育局和政風單位徹查。教育局長鄭新輝說會依法嚴查，將依據議員提供資料立即由相關單位啟動調查。

李中岑說，該校總務主任利用上班時間讀書，導致弊端叢生，包括標案和工程延宕，管理維修和場地管理也出狀況，因為沒落實驗收和監督；採購管理不周，有兩家參與標案的廠商明明標價高，可是得標的總是這兩家廠商。

李中岑提到不法核銷，最誇張在於前一任校長要退休，這位主任請旅行社拿發票核銷十萬元校外雙語教學，再拿這筆錢給校長做面子讓同仁去旅遊，同仁知道這筆錢來得不明不白，不敢參與活動，這十萬元現在還在廠商手裡無法核銷，2025年能核銷的錢卻無法使用？另該校組長也會利用權勢去調影像查看其他同仁隱私，要求啟動調查。

李中岑並出示學校地面照片，工程完工不到一年就出現積水和龜裂照片，總務的工作就是要監督，屢屢得標的兩家廠商，工程品質是這個情形，為何還能一再得標？既然敢開假發票核銷，是否可質疑她們跟廠商是否有甚麼關係，相關人員行為已嚴重影響校務運作及行政紀律、疑涉違法，請教育局依法調查並給予適當懲處。

教育局表示，本市所屬學校人員經手公款均應依法「核實核銷」，若收到檢舉案件，由教育局政風室受理並完成調查，如涉有「貪瀆不法」將報法務部廉政署立案偵辦；若涉及非貪瀆的一般非法案件，則以機關名義函移檢察機關偵辦，並適時追究相關人員之行政責任。

台南市議員李中岑（左）今天市政總質詢爆出接獲檢舉，某國小總務主任涉以假發票核銷，要求市府啟動調查。記者吳淑玲／攝影
台南市議員李中岑（左）今天市政總質詢爆出接獲檢舉，某國小總務主任涉以假發票核銷，要求市府啟動調查。記者吳淑玲／攝影

教育局 鄭新輝

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