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採竹筍觸電劇情逆轉 案發地高壓線竟有鋼絲鉗 台電懷疑他偷剪電線釀禍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

洪姓男子昨在基隆一處竹林觸電送醫，自稱採筍時清除廢電纜線時受傷。台電人員今到案發地點，發現電桿上的低壓電線已被偷走，高壓線上則有鋼絲鉗，懷疑洪男涉嫌要剪高壓線時觸電。洪男目前仍住院治療，警方將待他傷勢穩定，再進一步調查案情。

基隆市消防局昨天下午接獲報案，信義區教忠街公園附近邊坡的竹林內，有男子觸電受傷。消防人員到場時，40歲洪男意識清楚，表示想挖竹筍帶回家，移除疑廢棄電纜線時觸電。洪男雙手有遭電擊燒灼痕跡，消防人員將他送往衛生福利部基隆醫院治療，無生命危險。

台電基隆區營業處長陳据湖表示，一般家庭用的110、220伏特不至於讓人觸電燒傷， 案情可能不單純，指示同仁今天前往現場查看，發現案發地的低壓電線不見了，但竟然有支鋼絲鉗「夾住」高壓線，懷疑有人偷竊電線釀禍。

陳据湖說，洪男的傷勢應該是高壓電造成的，因為在剪低壓線時，只會短暫觸電，但剪除高壓線會產生電弧，並造成嚴重傷害。如果有人想偷電纜線，正常人通常不會打電線桿上電線的主意，但就是有人會異想天開，而且沒有相關知識，不知道嚴重性而去做傻事。

洪男昨在基隆一處竹林觸電送醫，台電人員今到案發地點，發現電桿上的低壓電線已被偷走，高壓線上則有鋼絲鉗，懷疑洪男涉嫌要剪高壓線時觸電，全案由警方調查中。圖／台電提供
洪男昨在基隆一處竹林觸電送醫，台電人員今到案發地點，發現電桿上的低壓電線已被偷走，高壓線上則有鋼絲鉗，懷疑洪男涉嫌要剪高壓線時觸電，全案由警方調查中。圖／台電提供

洪男昨在基隆一處竹林觸電送醫，台電人員今到案發地點，發現電桿上的低壓電線已被偷走，高壓線上則有鋼絲鉗，懷疑洪男涉嫌要剪高壓線時觸電，全案由警方調查中。圖／台電提供
洪男昨在基隆一處竹林觸電送醫，台電人員今到案發地點，發現電桿上的低壓電線已被偷走，高壓線上則有鋼絲鉗，懷疑洪男涉嫌要剪高壓線時觸電，全案由警方調查中。圖／台電提供

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