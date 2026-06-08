帶「粉紅超跑」模型探視 劉世芳慰問遭毒駕嫌撞傷雙腿分駐所長

彰化縣溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘本月4日查緝涉嫌毒駕的施姓通緝犯時，遭施倒車衝撞，造成雙腿遭輾壓重傷。內政部長劉世芳今天前往彰化基督教醫院探視陳國銘，贈送白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎刺繡模型及慰問金，並嚴厲譴責毒駕危害執法人員生命的暴力行為。

劉世芳是由立委陳素月及警察局長陳世煌陪同前往探視陳國銘，獲知他平日虔誠信奉白沙屯媽祖，特別準備象徵媽祖鑾轎的「粉紅超跑」刺繡模型及慰問金，祝福他早日康復。劉世芳並關心彰化地檢署抗告及法院審理進度，期盼司法程序兼顧社會治安與公共安全，避免危害再次發生，同時指示加強醫院周邊安全維護，確保醫療環境安寧。

彰化縣警察局表示，施姓嫌犯經唾液快篩檢測，體內甲基安非他命及俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯均呈陽性反應，顯示他涉毒駕上路。針對彰化地方法院日前裁定施嫌「無保請回」，引發社會輿論高度關注，縣警局尊重法院依個案事證所做出的裁定，惟考量對社會治安衝擊甚鉅，且公然衝撞執勤員警造成重大傷害，縣警局支持彰化地檢署依法提出抗告，以彰顯公權力不容挑戰。

縣警局表示，基於維護社會秩序與保障執法人員安全的立場，建請司法機關審酌新興毒品氾濫及毒駕的社會危害性，並衡量通緝犯反覆實施犯罪與逃亡疑慮，在後續審理時能予以通盤考量，衡情考量予以羈押並從重審酌量刑，做為第一線執法員警執勤安全的堅實後盾。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

內政部長劉世芳（左3）今天由立委陳素月（左2）等人陪同，前往彰化基督教醫院，探視因查緝毒駕嫌犯遭撞傷住院的溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘。圖／縣警局提供

內政部長劉世芳今天前往彰化基督教醫院，探視因查緝毒駕嫌犯遭撞傷住院的溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘，並贈送白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎刺繡模型及慰問金。圖／縣警局提供