快訊

「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

聽新聞
0:00 / 0:00

帶「粉紅超跑」模型探視 劉世芳慰問遭毒駕嫌撞傷雙腿分駐所長

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘本月4日查緝涉嫌毒駕的施姓通緝犯時，遭施倒車衝撞，造成雙腿遭輾壓重傷。內政部長劉世芳今天前往彰化基督教醫院探視陳國銘，贈送白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎刺繡模型及慰問金，並嚴厲譴責毒駕危害執法人員生命的暴力行為。

劉世芳是由立委陳素月及警察局長陳世煌陪同前往探視陳國銘，獲知他平日虔誠信奉白沙屯媽祖，特別準備象徵媽祖鑾轎的「粉紅超跑」刺繡模型及慰問金，祝福他早日康復。劉世芳並關心彰化地檢署抗告及法院審理進度，期盼司法程序兼顧社會治安與公共安全，避免危害再次發生，同時指示加強醫院周邊安全維護，確保醫療環境安寧。

彰化縣警察局表示，施姓嫌犯經唾液快篩檢測，體內甲基安非他命及俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯均呈陽性反應，顯示他涉毒駕上路。針對彰化地方法院日前裁定施嫌「無保請回」，引發社會輿論高度關注，縣警局尊重法院依個案事證所做出的裁定，惟考量對社會治安衝擊甚鉅，且公然衝撞執勤員警造成重大傷害，縣警局支持彰化地檢署依法提出抗告，以彰顯公權力不容挑戰。

縣警局表示，基於維護社會秩序與保障執法人員安全的立場，建請司法機關審酌新興毒品氾濫及毒駕的社會危害性，並衡量通緝犯反覆實施犯罪與逃亡疑慮，在後續審理時能予以通盤考量，衡情考量予以羈押並從重審酌量刑，做為第一線執法員警執勤安全的堅實後盾。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

內政部長劉世芳（左3）今天由立委陳素月（左2）等人陪同，前往彰化基督教醫院，探視因查緝毒駕嫌犯遭撞傷住院的溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘。圖／縣警局提供
內政部長劉世芳（左3）今天由立委陳素月（左2）等人陪同，前往彰化基督教醫院，探視因查緝毒駕嫌犯遭撞傷住院的溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘。圖／縣警局提供

內政部長劉世芳今天前往彰化基督教醫院，探視因查緝毒駕嫌犯遭撞傷住院的溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘，並贈送白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎刺繡模型及慰問金。圖／縣警局提供
內政部長劉世芳今天前往彰化基督教醫院，探視因查緝毒駕嫌犯遭撞傷住院的溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘，並贈送白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎刺繡模型及慰問金。圖／縣警局提供

內政部長劉世芳（左4）今天前往彰化基督教醫院，探視因查緝毒駕嫌犯遭撞傷住院的溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘，並贈送白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎刺繡模型及慰問金。圖／縣警局提供
內政部長劉世芳（左4）今天前往彰化基督教醫院，探視因查緝毒駕嫌犯遭撞傷住院的溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘，並贈送白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎刺繡模型及慰問金。圖／縣警局提供

劉世芳 粉紅超跑 警察 毒駕

延伸閱讀

影／毒駕男撞警所長獲無保請回 彰檢提抗告、受傷警發聲了

彰化毒駕撞警重傷竟無保請回？林世賢赴監院陳情調查法官有無違失

毒駕男撞斷所長腿拎水果探病 家屬嚇「我們無福消受」

「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

相關新聞

台鐵新烏日站驚傳60歲男躺軌道 遭撞意識不清救出送急救

台鐵新烏日站上午驚傳有1名男子躺臥於鐵軌間，遭109車次自強號列車撞及，消防局獲報後趕往，10時54分抵達，11時13分將傷者搬運至月台，並送醫急救。

懸賞50萬成功找回走失「美琪」 外界關注賞金最暖結局曝光

桃園陳小姐日前祭出50萬元懸賞金尋找走失12年的愛犬「陳美琪」，引發全台關注，甚至有民眾組成「尋找美琪大軍」，最後由同村廖姓長輩在其屋外尋獲，當時廖男即表明不願收下全額懸賞金，外界關注後續發展。廖男表示，雙方協商後決定，僅收取8萬元紅包，其餘42萬元則聯名捐作公益，善款將用於地方宮廟及流浪動物團體。

新北情侶瑣事爆爭執女友被打當街跪地 三重警逮家暴男又是毒駕

新北市38歲何男昨晚10時許騎車載40歲哈姓女友行經三重區時，雙方因瑣事爭吵在路上拉扯。三重警到場發現何男精神狀況不穩、眼神渙散，經唾液快篩後發現呈安非他命陽性反應，詢後依公共危險罪嫌送辦及扣車，並通報婦幼案件平台做後續追蹤。

影／高雄楠梓5樓透天分租套房凌晨火警 61歲婦救出送醫不治

高市藍昌路某5樓透天厝今天凌晨突傳火警，消防局出動7車15人前往搶救，抵達後發現4樓分租套房燃燒雜物冒煙，火警讓住戶和鄰居嚇壞紛紛逃出屋外，火勢約半小時撲滅，但住4樓的61歲黃姓婦人被救出已無呼吸心跳，送醫宣告不治。

20人卡半空中8分鐘！麗寶樂園斷軌雲霄飛車強風暴雨停駛 遊客嚇壞

麗寶樂園渡假區斷軌雲霄飛車今天下雨仍有許多遊客和學生搭乘體驗，因瞬間強風與突發暴雨，啟動安全機制，暫停行駛約8分鐘，工作人員上高空協助20名遊客全撤離，20人受困畫面被錄影上傳Threads，一名母親說她兒子也卡在上面，還好平安沒事，還好神明有保佑，她差點嚇死。

林口某高中窗型冷氣起火 2學生救火不慎遭嗆傷燙傷急送醫

新北市林口區某高中驚傳火警，新北市消防局今天上午9時許獲報趕抵，發現4樓1間廢棄教室窗型冷氣冒白煙，立即布設水線灌救20分鐘內將火勢撲滅，燃燒窗型冷氣及雜物面積約20平方公尺。但有2名男學生燒燙傷及嗆傷，確切起火原因待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。