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北市宮廟遶境最後一刻爆衝突 警及時介入控制現場3人遭法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市大同區「行天府」昨遶境期間發生衝突事件，1名陣頭人員不滿廟方人員勸縮短表演時間，揮拳攻擊，另名陣頭人員衝突升溫也上前助拳，所幸員警發現事態有異，立即介入制止，衝突才消停，事後滋事3人供稱未受傷不提告，警方詢後仍依社會秩序維護法分別裁罰3人。

據悉，台北市「大龍峒行天府」近日舉辦遶境活動，昨午活動接近尾聲，各陣頭準備進行入廟儀式，其中一組受廟方邀請參加活動的陣頭，不滿廟方人員年約43歲黃姓男子稱「表演時間過久」、「中午要休息吃飯了」，陣中年約18歲張姓男子更上前朝黃男揮拳，另組陣頭成員33歲陳姓男子見衝突發生，也上前助拳，各方人馬也因此爆發推擠拉扯。

除了廟方、陣頭人員互嗆，不少人大聲勸說「好了啦！不要打！」並試圖將群眾拉開，吵鬧聲旋即引起現場執勤的員警關注，員警見事態有異，立即集結警力介入制止，在施以強勢作為後，現場衝突隨即消停。

警方表示，揮拳的黃男、張男、陳男事後皆稱未受傷、不願提告，全案初步仍依社會秩序維護法對裁罰滋事3人。

轄區大同警分局員警及時介入制止，現場衝突才消停，全案詢後依社會秩序維護法分別裁罰3人。記者李隆揆／攝影
轄區大同警分局員警及時介入制止，現場衝突才消停，全案詢後依社會秩序維護法分別裁罰3人。記者李隆揆／攝影

北市 遶境

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