20人卡半空中8分鐘！麗寶樂園斷軌雲霄飛車強風暴雨停駛 遊客嚇壞

麗寶樂園渡假區斷軌雲霄飛車今天下雨仍有許多遊客和學生搭乘體驗，因瞬間強風與突發暴雨，啟動安全機制，暫停行駛約8分鐘，工作人員上高空協助20名遊客全撤離，20人受困畫面被錄影上傳Threads，一名母親說她兒子也卡在上面，還好平安沒事，還好神明有保佑，她差點嚇死。

麗寶樂園渡假區表示，今天上午10時40分，樂園渡假區斷軌雲霄飛車因瞬間強風與突發暴雨，啟動安全機制（設有100多道安全機制監控因子），暫停行駛約8分鐘，經由工作人員協助，20名遊客已安全撤離。

網友在Threads上發文和影片表示，他剛好在麗寶樂園內，看到斷軌卡住嚇一跳，還好他一開始就不敢上去；一名網友說，她兒子參加班級畢業旅行，也搭上斷軌雲霄飛車竟卡在上面，還好神明保佑都平安。