林口某高中窗型冷氣起火 2學生救火不慎遭嗆傷燙傷急送醫

新北市林口區某高中驚傳火警，新北市消防局今天上午9時許獲報趕抵，發現4樓1間廢棄教室窗型冷氣冒白煙，立即布設水線灌救20分鐘內將火勢撲滅，燃燒窗型冷氣及雜物面積約20平方公尺。但有2名男學生燒燙傷及嗆傷，確切起火原因待查。

新北市消防局今天上午9時11分接獲報案，林口區某高中4層樓建築物4樓1間教室窗型冷氣機冒煙。消防人員趕抵現場，發現4樓1間廢棄教室窗型冷氣機因不明原因冒出白煙，經灌救後於9時30分將火勢撲滅。現場燃燒窗型冷氣及室內雜物，燃燒面積約20平方公尺。

但有2名男學生初期滅火不慎吸到濃煙，其中1人左手及後頸燒燙傷、另1人雙手及後背燒燙傷，均由救護車送醫治療，所幸意識清醒無生命危險。確切起火原因正由火調人員調查中。