「丹水滾」火鍋店夫妻被控捲款數十億到大陸 房東無奈：自己也受害

台中連鎖火鍋店「丹水滾」停業，黃姓、洪姓夫妻已帶子女到大陸，外傳二人捲款50億，受害民眾已達500人，該店面最近疑被破壞，還有人在店門口灑冥紙，店房東貼公告無奈說，發生此事令人措手不及，深表遺憾，但該址非這對夫妻資產，請相關投資人或民眾勿毀損。

台中大雅「丹水滾」火鍋店夫妻被控捲款50億，與子女陸續跑到大陸，該店早已人去樓空，但最近仍有好奇民眾到場看，也有疑似相關投資人不死心到該店查看，店門口被不明人士灑冥紙，店房東無奈貼公告，寫「此事發生令人措手不及，我們深表遺憾，但此區域並非黃姓夫妻之資產，請勿進行毀損，還望各位諒解，謝謝您的配合」。

目前向警方報案不到百人，警方仍在調查中；被害人已組自救會群組要討回自己投資錢，最近傳出這對夫妻將投資款轉入不動產，二人和子女名下房地產已超過20筆；洪女臉書原本被按讚留言肯定善心，最近增加多人留言「還我錢」。

洪女臉書最近湧入多人留言，她的臉書原本都是按讚，貼出大愛心，也有人直說她助心善人是大好人；這幾天留言風向大變，有人說這對夫妻是有謀略計畫，向投資者收取數百萬到千萬金額，表面做善事，博取大家肯定再帶走鉅款；有人說這對夫妻現在帶走大家血汗錢跑路一定有報應，二名小孩著逃到大陸會跟著受罪，其中兒子還是讀警專學生，還有人不知發生何事，在洪女臉書問大家為何留言內容轉變這麼大。

警方表示，目前被害人自行號召建立群組，聲稱被騙金額高，向警方報案人數還未百人，被騙金額仍需被害人準備好借據等具體證據，這對夫妻目前已離境。

地方上最近討論多，多人說他們熱心公益形象，很難想像竟會捲款跑到大陸，有人說已投入畢生積蓄或退休金，現在還不敢讓家人知道。

台中大雅「丹水滾」火鍋店夫妻被控捲款數十億跑到大陸，店房東無奈貼公告，表明該店面非這對夫妻資產，請勿毀損。記者游振昇／攝影

台中大雅「丹水滾」火鍋店夫妻被控捲款數十億跑到大陸，店房東無奈貼公告，表明該店面非這對夫妻資產，請勿毀損。記者游振昇／攝影