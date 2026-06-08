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藉休閒會館私營麻將賭場 北市萬華警逮43人送辦
台北市警方日前發現萬華區西園路一帶有麻將賭場藉「休閒會館」名義藏匿運作，昨午3時許集結警力持票搜索，當場查獲負責人、員工、賭客等43人，查扣賭資14萬餘元、骰子、麻將等證物，詢後依賭博罪嫌送辦。
警方調查，不肖業者在西園路上設立「休閒會館」，試圖以合法競技掩護非法賭博，以每將每人100元茶水費作為抽頭金，暗中營賭，已運作3個多月。
轄區員警日前接獲相關情資後展開調查，昨午時機成熟，集結警力上門搜索，當場查獲現場負責人55歲許姓男子、2名員工、40名賭客，查扣賭資14萬餘元、10顆骰子、10副麻將，全數帶返偵辦。
據悉，賭客中包含中老年男女，許多人被逮後喊冤「只是來消遣」，沒想到面臨觸法；警方表示，由於賭客涉嫌在公開場所聚賭，全案詢後分別依涉嫌刑法「營利供給賭博罪」將現場負責人送辦，依涉嫌刑法「賭博罪」將賭客送辦。
警方強調，賭博不僅敗壞社會風氣，更常成為高利貸與暴力討債等犯罪溫床。警方將持續針對轄內各類不法場所進行強力掃蕩，以靖治安。同時呼籲，民眾若發現社區內有出入異常的可疑場所，可向警方檢舉，共同攜手打造安全的生活環境。
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