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台南凌晨才發生自撞路燈亡 上午60歲駕駛又自撞電桿受傷
60歲廖姓男子今天上午9時許，雨天開車行經台南市南區濱南路與鯤鯓路口，疑因未注意車前狀況不慎自撞電線桿，造成車頭及電線桿傾斜受損，廖額頭輕微擦挫傷，經送醫確認無生命危險；轄區第六警分局獲報趕往，確認廖沒有毒駕、酒駕，詳細肇事原因正釐清中。
第六分局交通分隊長呂雅敏指出，廖姓民眾駕駛車輛沿濱南路段由南往北行駛，因疑未注意車前狀況不慎肇事，廖正常持有駕照，經實施酒測及毒品快篩，確認沒有毒駕及酒駕，呼籲駕駛人應隨時注意車前狀況，確保行車安全。
另外，59歲吳姓男子今天凌晨3時許，雨天開車沿台南市安南區公學路6段外側車道由西往東行駛時，同樣疑因未注意車前狀況，自撞路旁路燈桿受傷，送醫不治；其妻子接獲警方通知相當錯愕，表示完全不知道丈夫半夜開車出門，不清楚丈夫要去什麼地方，將會同檢察官相驗。
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