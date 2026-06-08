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南鯤鯓代天府進香信徒倒地OHCA 線上指導CPR加AED搶命成功
台南北門南鯤鯓代天府昨上午有1名進香信徒突然無意識倒下狀況危急，經熱心民眾與台南市消防局救護人員聯手，施以CPR心肺復甦術、AED自動體外心臟電擊去顫器電擊，讓患者成功恢復自發性呼吸，就近送醫。
消防局第三救災救護大隊說，昨適逢大批信眾湧入南鯤鯓代天府參香，一名信徒不明原因在人群中突然倒下OHCA（到院前心肺功能停止），嚇壞現場信眾，趕緊打119通知救護。
一名熱心男子經消防局派遣員線上教導實施心肺復甦術，而當時轄區北門救護車也在附近處理另一案救護，消防局救指中心先請北門一位救護人員攜AED電擊器先行趕往現場監測，機器分析電擊1次，同時支援學甲救護車抵達現場後，救護員持續高品質壓胸與正壓給氧，終將倒地患者成功恢復自發性呼吸，並就近送急救責任醫院。
消防局長楊宗林、第三大隊大隊長鄭誌峰表示，這起案件能成功搶救患者，在於沈著應對迅速處置；與危急傷病患即時辨識與判斷，有賴平時在隊訓練，吸收相關救護指引與知識更新，並透過情境模擬練習，方能在實際現場做出應有處置，發揮緊急救護技術員專業技能，在面對各式救援現場時更能冷靜應變。
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