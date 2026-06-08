台鐵新烏日站驚傳60歲男躺軌道 遭撞意識不清救出送急救

台鐵新烏日站上午驚傳有1名男子躺臥於鐵軌間，遭109車次自強號列車撞及，消防局獲報後趕往，10時54分抵達，11時13分將傷者搬運至月台，並送醫急救。

據指出，傷者是60歲男性，疑似有情緒問題，遭撞後左手臂變形、意識不清，消防員為他急救處置後送往大慶中山醫院救治。

台鐵表示，案件發生後立即通知鐵路警察及119至現場處置，目前新烏日站下行列車以一股道行車，上行列車以四股道行車，列車可正常運行，109次旅客轉乘3197次區間車續行南下，後續由鐵路警察持續處理中。

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台鐵新烏日站上午驚傳有1名男子躺臥於鐵軌間，遭109車次自強號列車撞及。圖／民眾提供