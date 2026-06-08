檢肅竹聯幫明仁會前會長「京葵」等 刑警獲金吾獎表揚

北市府金吾獎今早表揚40位優秀員警及9位模範警察，其中中山分局偵查佐招喻翔偵破多起黑幫不發案件、勤務指揮中心警務正曾淑婷在1219北捷隨機攻擊案中率先運用細胞簡訊通報重大治安事件，皆獲表揚，受訪時均感謝單位主管栽培。

警方指出，招喻翔警專36期畢業後派任台北市松山分局偵查隊，再調任中山分局偵查隊，破獲多件黑幫涉嫌違反組織犯罪防制條例、持有改造槍支、詐欺、販毒等案件，檢肅黑幫首腦及幹部，功績卓著。

其中，去年4月間查獲竹聯幫明仁會綽號「京葵」的前會長林立騰涉嫌教唆暴力討債、經營毒品「喪屍煙彈」分裝場等案，扣回毒品及大批現金等證物。

招喻翔受訪時表示，感謝帶班前輩帶領和同事的互相協助，辦案不容易，沒日沒夜投入偵辦工作，經常在任務告一段落時回到警局就「睡成一片」，但收獲良多、成長迅速。

勤務指揮中心警務正曾淑婷在去年1219北捷隨機攻擊案發生後率先將細胞簡訊機制導入到重大治安事件通報，於實體演練中同步發送，提升未來緊急事故應變處置作為。

警方表示，台北市政府為激勵警察局員警工作士氣，自1993年開辦「金吾獎」遴拔工作績優員警。本屆警察局各單位推薦參加金吾獎遴選人數達92人，最後遴選出40位獲獎人員，榮獲本項殊榮，實屬難得，

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台北市警局中山分局偵查佐招喻翔獲金吾獎表揚。記者李隆揆／攝影

台北市警局中山分局偵查佐招喻翔獲金吾獎表揚。記者李隆揆／攝影

台北市政府金吾獎今早頒獎表揚40位優秀員警及9位模範警察。記者李隆揆／攝影