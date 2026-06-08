快訊

簡立峰專欄／AI進入電力競爭時代 漲價潮已無可避免？

菲律賓規模7.8地震 建築物倒塌、學校「減層」

國軍屏東密測ABM彈藥 30鏈砲變身「無人機殺手」

聽新聞
0:00 / 0:00

檢肅竹聯幫明仁會前會長「京葵」等 刑警獲金吾獎表揚

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市府金吾獎今早表揚40位優秀員警及9位模範警察，其中中山分局偵查佐招喻翔偵破多起黑幫不發案件、勤務指揮中心警務正曾淑婷在1219北捷隨機攻擊案中率先運用細胞簡訊通報重大治安事件，皆獲表揚，受訪時均感謝單位主管栽培。

警方指出，招喻翔警專36期畢業後派任台北市松山分局偵查隊，再調任中山分局偵查隊，破獲多件黑幫涉嫌違反組織犯罪防制條例、持有改造槍支、詐欺、販毒等案件，檢肅黑幫首腦及幹部，功績卓著。

其中，去年4月間查獲竹聯幫明仁會綽號「京葵」的前會長林立騰涉嫌教唆暴力討債、經營毒品「喪屍煙彈」分裝場等案，扣回毒品及大批現金等證物。

招喻翔受訪時表示，感謝帶班前輩帶領和同事的互相協助，辦案不容易，沒日沒夜投入偵辦工作，經常在任務告一段落時回到警局就「睡成一片」，但收獲良多、成長迅速。

勤務指揮中心警務正曾淑婷在去年1219北捷隨機攻擊案發生後率先將細胞簡訊機制導入到重大治安事件通報，於實體演練中同步發送，提升未來緊急事故應變處置作為。

警方表示，台北市政府為激勵警察局員警工作士氣，自1993年開辦「金吾獎」遴拔工作績優員警。本屆警察局各單位推薦參加金吾獎遴選人數達92人，最後遴選出40位獲獎人員，榮獲本項殊榮，實屬難得，

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市警局中山分局偵查佐招喻翔獲金吾獎表揚。記者李隆揆／攝影
台北市警局中山分局偵查佐招喻翔獲金吾獎表揚。記者李隆揆／攝影

台北市警局中山分局偵查佐招喻翔獲金吾獎表揚。記者李隆揆／攝影
台北市警局中山分局偵查佐招喻翔獲金吾獎表揚。記者李隆揆／攝影

台北市政府金吾獎今早頒獎表揚40位優秀員警及9位模範警察。記者李隆揆／攝影
台北市政府金吾獎今早頒獎表揚40位優秀員警及9位模範警察。記者李隆揆／攝影

勤務指揮中心警務正曾淑婷獲金吾獎表揚。記者李隆揆／攝影
勤務指揮中心警務正曾淑婷獲金吾獎表揚。記者李隆揆／攝影

竹聯幫 明仁會 北捷

延伸閱讀

新北土城警查毒品遭嫌犯衝撞 「開16槍攔截」圍捕逮人

桃園男子報案稱遭砍傷 警消上門查獲毒品逮人送辦

影／毒駕男撞警所長獲無保請回 彰檢提抗告、受傷警發聲了

通緝犯毒駕上路遭逮 新店警查獲17公克安毒送辦

相關新聞

台鐵新烏日站驚傳60歲男躺軌道 遭撞意識不清救出送急救

台鐵新烏日站上午驚傳有1名男子躺臥於鐵軌間，遭109車次自強號列車撞及，消防局獲報後趕往，10時54分抵達，11時13分將傷者搬運至月台，並送醫急救。

懸賞50萬成功找回走失「美琪」 外界關注賞金最暖結局曝光

桃園陳小姐日前祭出50萬元懸賞金尋找走失12年的愛犬「陳美琪」，引發全台關注，甚至有民眾組成「尋找美琪大軍」，最後由同村廖姓長輩在其屋外尋獲，當時廖男即表明不願收下全額懸賞金，外界關注後續發展。廖男表示，雙方協商後決定，僅收取8萬元紅包，其餘42萬元則聯名捐作公益，善款將用於地方宮廟及流浪動物團體。

新北情侶瑣事爆爭執女友被打當街跪地 三重警逮家暴男又是毒駕

新北市38歲何男昨晚10時許騎車載40歲哈姓女友行經三重區時，雙方因瑣事爭吵在路上拉扯。三重警到場發現何男精神狀況不穩、眼神渙散，經唾液快篩後發現呈安非他命陽性反應，詢後依公共危險罪嫌送辦及扣車，並通報婦幼案件平台做後續追蹤。

影／高雄楠梓5樓透天分租套房凌晨火警 61歲婦救出送醫不治

高市藍昌路某5樓透天厝今天凌晨突傳火警，消防局出動7車15人前往搶救，抵達後發現4樓分租套房燃燒雜物冒煙，火警讓住戶和鄰居嚇壞紛紛逃出屋外，火勢約半小時撲滅，但住4樓的61歲黃姓婦人被救出已無呼吸心跳，送醫宣告不治。

注意荷包！竹縣3處科技執法7月上路 取締不禮讓行人及闖紅燈

市場、學校周邊車流量大，守護行人安全，新竹縣新設置3處固定式科技執法，包含竹北中正東路與仁德、仁孝街口，湖口達生路與民族街口，還有新埔中正路與楊新路口，將於7月1日上路，全天候錄影取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規，警方提醒民眾遵守交通規則，共同營造安全的生活環境。

影／砸高雄公車石頭…水電工丟的 落網稱「工作壓力大」

高市一輛公車前晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，被一顆約8公分大小的飛石砸中，穿越後面2面車窗玻璃，司機和乘客4人虛驚；警方調閱監視器，發現水電工的宜姓男子涉案，宜男昨被拘提到案，稱「工作壓力大」，檢方諭令3萬元交保候傳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。