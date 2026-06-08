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醉漢酒後失控大鬧派出所 警「1秒放倒」超解氣

桃園電子報／ 桃園電子報

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員警為避免事態擴大，勸導無效後以法實施保護管束。圖：截自Threads-en__0308

桃園市一名56歲張姓男子於6月6日晚間20時許，在飲酒後前往龜山警分局大華派出所，進入後便大肆喧嘩叫囂聲稱要報案，隨後更與當時在所內的其他報案民眾發生衝突，員警為避免事態擴大，勸導無效後以法實施保護管束，待張男清醒後才讓其自行離開。

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張男酒後至大華派出所大肆喧嘩叫囂表示要報案，並與所內報案民眾發生口角及推擠。圖：讀者提供

警方說明，張男酒後至大華派出所大肆喧嘩叫囂表示要報案，並與所內報案民眾發生口角及推擠，員警不斷安撫制止其脫序行為，過程中更有推擠員警等情形。為避免事態擴大，影響民眾報案權益，經多次勸導無效後，依《警察職權行使法》以強制力制止張男並實施保護管束，同時通知家屬，直到深夜張男清醒無安全顧慮，始自行離開。

警方呼籲飲酒應該適量，在公共場所應該注意情緒，切勿影響及侵害他人權益，誤觸法網得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】醉漢酒後失控大鬧派出所 警「1秒放倒」超解氣

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