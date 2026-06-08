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影／高雄2歲男童發燒熱痙攣父奔派出所求救 警火速護送2分鐘到院

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市詹姓男子6日下午3時許因2歲兒子因發燒疑似熱痙攣，和妻子各騎機車載兒子趕赴醫院，詹男深怕沿路交通耽誤兒子就醫，途經鳳崗派出所時，衝入警所求助。警方得知後，立即請詹妻抱兒子上警車，火速以2分鐘護送抵醫院治療。

鳳山警分局指出，詹姓男子前天下午3時許將機車停在鳳崗派出所前，神情慌張衝進警所求助；詹向警方表示，2歲兒子因發燒疑似熱痙攣，情況危急，因原本和妻子騎機車要將兒子送醫，怕沿路停等紅燈耽誤急救時間，請求警方協助開道。

警方了解情況後，立即駕巡邏車載詹妻和男童鳴笛開道，原本5分鐘到醫院的路程，2分鐘即抵達，警方除一路注意路況、加速協助通行外，也不斷安撫詹妻情緒，所幸及時護送到醫院。

詹男事後向警方表示，兒子近日因身體不適發燒，先前曾就醫治療，未料當天外出時突然疑似熱痙攣，讓他當場嚇壞，和妻子情急之下路過鳳崗所才跑進警所求助，感謝警方即時伸援手，協助孩子順利送醫。

雄2歲男童6日下午3時因發燒熱痙攣，詹姓父親奔派出所求救，警火速以警車護送詹妻和男童就醫。記者石秀華／翻攝
雄2歲男童6日下午3時因發燒熱痙攣，詹姓父親奔派出所求救，警火速以警車護送詹妻和男童就醫。記者石秀華／翻攝

雄2歲男童6日下午3時因發燒熱痙攣，詹姓父親奔派出所求救，警火速以警車護送詹妻和男童就醫。記者石秀華／翻攝
雄2歲男童6日下午3時因發燒熱痙攣，詹姓父親奔派出所求救，警火速以警車護送詹妻和男童就醫。記者石秀華／翻攝

發燒 高雄 高市

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