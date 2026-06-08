影／菲國遊客合歡山翻車16傷…iPhone自動撥打119 警告發司機無照

合歡山為熱門景點，一輛載運菲律賓遊客的中型巴士昨行經台14線79公里處疑因下坡過彎不慎，直接衝出邊坡翻覆，事發時由車上遊客的iPhone、Apple Watch蘋果裝置偵測到車禍報案，警消到場將受傷16人送醫；警方今查出，駕駛未持有營業大客車駕照將依法告發。

南投縣消防局指出，昨天傍晚5時31分接獲透過iPhone或Apple Watch偵測到車禍，自動撥打119通報事故，得知有中型巴士翻覆路邊，疑有人員受傷或受困，立即調遣中心碑、仁愛分隊、埔里分隊及第二大隊馳援，同步通知義消支援現場。

救護人員到場時發現一輛巴士翻覆路邊落差約3公尺高平台，整輛車四輪朝天，所幸車內駕駛及15名乘客已自行脫困，且意識均清楚，經現場初步檢傷處置後，將傷勢較為明顯者優先送醫，先後將車上共16人送埔榮、埔基醫院治療或觀察。

警方調查，該輛中型巴士昨載運15名菲律賓籍遊客到合歡山遊玩，一行人上合歡北峰欣賞高山杜鵑，不料昨天下午5時許返程下山，巴士行經台14線埔霧公路79K霧峰路段時，疑因當時降雨且為下坡過彎處，車輛突然衝出邊坡並翻覆。

警方表示，張姓駕駛疑因該路段陡坡及彎道駕駛不慎，致車輛偏離車道後翻落邊坡，車上16人送醫，其中3人較嚴重，幸性命無虞；今進一步查出張男雖無毒駕及酒精濃度反應，但未持有營業大客車駕駛執照，將依法對張男及其公司告發。

仁愛警分局表示，針對該起事故詳細肇事原因，後續將持續調查釐清；同時提醒，近日山區連日降雨，駕駛車輛前往山區，應保持安全距離採低速檔駕駛，降低交通事故發生風險。

一輛載運菲律賓旅遊團的中型巴士7日行經台14線79K時，突衝出邊坡翻覆，車上16人受傷。圖／南投縣消防局提供

一輛載運菲律賓旅遊團的中型巴士7日行經台14線79K時，突衝出邊坡翻覆，車上16人受傷。圖／南投縣消防局提供