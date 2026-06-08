影／砸高雄公車石頭…水電工丟的 落網稱「工作壓力大」

高市一輛公車前晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，被一顆約8公分大小的飛石砸中，穿越後面2面車窗玻璃，司機和乘客4人虛驚；警方調閱監視器，發現水電工的宜姓男子涉案，宜男昨被拘提到案，稱「工作壓力大」，檢方諭令3萬元交保候傳。

左營警分局調查，高雄市一輛客運公車於前晚7時13分許在民族一路與重愛路口北上左轉車道停等左轉號誌時，司機王姓男子（50歲）突聽到公車玻璃破裂聲響，隨後經乘客提醒發現後方車窗破損，遂依規定通報客運公司並報警。

當時車內有3名乘客及司機王男，4人皆未受傷，但公車後方兩側車窗玻璃碎成蜘蛛網狀。警方發現公車玻璃兩側呈一高一低破裂，現場未發現彈頭或鋼珠彈等可疑物品，僅發現一顆長約8公分、寬約3公分的石頭。

鑑識人員到場採證，並調閱周邊監視器及後方車輛行車記錄器，初步研判是石頭砸破公車玻璃，人為破壞的可能性高，警方於是調閱周圍監視器。

警方過濾監視畫面發現，宜姓男子（33歲）從公園撿拾石頭後，於民族一路旁空地徒手丟擲停等紅燈的公車，隨後以衣物遮蔽機車車牌逃離現場。

警方擴大調閱監視器，以車追人，昨天下午1時許將宜男拘提到案；從事水電工的宜男落網聲稱因工作壓力大才砸公車，警詢後，被依公共危險及毀損等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方昨晚諭令以3萬元交保候傳。

高市一輛公車前晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，被一顆約8公分大小的飛石砸中，穿越2面車窗玻璃，警方逮獲涉案水電工宜姓男子。記者石秀華／翻攝

高市一輛公車前晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，被一顆約8公分大小的飛石砸中，穿越2面車窗玻璃，警方逮獲涉案水電工宜姓男子。記者石秀華／翻攝

高市一輛公車前晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，被一顆約8公分大小的飛石砸中，穿越2面車窗玻璃，警方逮獲涉案水電工宜姓男子。記者石秀華／翻攝

高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石（如圖）砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝

高市一輛公車前晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，被一顆約8公分大小的飛石砸中，穿越2面車窗玻璃，警方逮獲涉案水電工宜姓男子。記者石秀華／翻攝

高市一輛公車前晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，被一顆約8公分大小的飛石砸中，穿越2面車窗玻璃，警方逮獲涉案水電工宜姓男子。記者石秀華／翻攝