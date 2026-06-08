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影／花錢受氣？2男持球棒砸破酒店落地窗 南警疑藉口將追查

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

19歲的陳姓男子和劉姓男子昨天晚間持球棒前往台南市北區成功路一間酒店，砸破門口落地窗玻璃；警方獲報趕往，採證調查時，兩人主動到案說明，聲稱是消費過程覺得店內服務人員態度不好，很冷漠，讓他們不爽而犯案，警方研判可能還有其他原因，持續調查釐清中。

台南市警第五分局立人派出所副所長黃文献說明，昨天晚間接獲報案，員警立即到場處理並採證調查；經查證後，兩名涉案男子主動到案說明，初步了解是因消費糾紛心生不滿而犯案，全案將依毀損罪嫌函送偵辦，呼籲民眾理性處理糾紛，切勿以身試法。

據了解，兩名19歲的陳姓、劉姓男子承認犯案，聲稱前晚至昨天凌晨至該間酒店消費，結果店內服務人員態度冷漠、高傲，讓他們覺得花錢受氣，很不爽，因此昨晚返回持球棒砸破落地窗玻璃；警方研判，兩人所稱理由可能僅是藉口，幕後可能還有其他原因，將持續追查。

台南市警第五分局立人派出所副所長黃文献說明，初步了解是因消費糾紛心生不滿而犯案，全案將依毀損罪嫌函送偵辦。記者袁志豪／攝影
台南市警第五分局立人派出所副所長黃文献說明，初步了解是因消費糾紛心生不滿而犯案，全案將依毀損罪嫌函送偵辦。記者袁志豪／攝影

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