無照拒酒測遭罰18萬 桃園男憂影響新工作急繳清

桃園市謝男因無照駕駛且拒絕酒測，遭裁罰新台幣18萬元，因逾期未繳遭移送執行。法務部行政執行署桃園分署近日查得其有穩定薪資後執行扣薪，謝男擔心影響新工作，主動繳清欠款。

行政執行署桃園分署今天發布新聞稿表示，新屋區的謝男（47歲）110年7月在台北市萬華區駕車遭警方攔查，因無照駕駛且拒絕接受酒精濃度測試，經台北市交通事件裁決所裁處18萬元罰鍰，並自111年5月12日起3年內不得考領駕駛執照。因未依期限繳納，案件於111年6月移送桃園分署執行。

桃園分署說，受理後持續追查謝男財產，111年至115年間多次執行銀行存款，但僅受償3萬餘元。近期發現謝男已找到新工作，並有固定薪資收入，隨即依法扣押薪資。謝男因擔心公司得知遭強制執行，影響職場形象與工作機會，於6月4日主動到分署一次繳清剩餘14萬8265元欠款。

此外，桃園分署指出，執行人員當天也向謝男說明酒駕危害及相關法律責任，謝男進一步申請轉介酒癮治療，希望戒除酒精依賴、穩定就業。

桃園分署呼籲民眾遵守交通法規，收到罰鍰或稅費繳納通知，應依限繳納，以免遭行政執行而影響名下財產權益。

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