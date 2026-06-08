台中北屯阿嬤為修電話出門 騎車迷途20公里誤闖沙鹿山道慘摔

台中市北屯區一名84歲老婦人日前因家中電話故障，獨自騎微型電動二輪車出門要找維修店，因不熟路況，竟一路「迷航」騎20公里跨越半個台中，騎到沙鹿區偏僻的慈暉亭產業道路，她體力不支連人帶車摔倒，清水警分局光華派出所暖警與現場熱心民眾及時伸出援手，才化解這場驚魂記，由家屬平安接回家。

清水警分局光華派出所警員王鍾岳錡日前晚上6點多接獲110報案，稱在沙鹿區靠近慈暉亭的偏遠產業道路上，有1名年長者疑似迷路摔倒，急需警方協助。

警員獲報後立即趕往現場，發現神情疲憊的老婦人與一輛電動二輪車，身旁還有熱心民眾在旁陪伴安慰，員警詢問才知老婦人家住北屯區，因家中的有線電話故障，她心急自己騎車出門想找人修理，沒想到這一騎就是約20公里，因不諳路況，一路誤打誤撞騎上了沙鹿山區的產業道路，最後因天色漸暗、路況不熟而不慎自摔，幸好僅有輕微擦傷。

考量山區入夜後視線不佳，警員決定先將老婦人帶回派出所休息，並貼心提供茶水安撫其驚恐的情緒，同步設法聯繫其家屬。現場的熱心民眾主動將老婦人的電動二輪車搬上自己的貨車協助移置其家中，並留下聯絡方式，讓家屬後續能順利領回車輛。

老婦人的家屬接獲警方通知後，心急從北屯區趕到派出所。家屬坦言，這已經是長輩第二次發生迷航走失的情況，全家人都嚇了一身汗，對警方及熱心民眾的及時救助與體貼照顧，表達由衷的感激。

清水警分局光華所長吳嘉瑋表示，家中若有高齡長者或失智傾向的家人，應多加留心其動向，避免讓其獨自出遠門。警方建議家屬，可至各區公所申請防走失愛心手鍊亦可帶同長輩至各警察機關捺印指紋建檔，若長者不慎走失，警方及協尋人員能於第一時間透過手鍊或指紋確認身分，在最短時間內通知家屬。