新北情侶瑣事爆爭執女友被打當街跪地 三重警逮家暴男又是毒駕

新北市38歲何男昨晚10時許騎車載40歲哈姓女友行經三重區時，雙方因瑣事爭吵在路上拉扯。三重警到場發現何男精神狀況不穩、眼神渙散，經唾液快篩後發現呈安非他命陽性反應，詢後依公共危險罪嫌送辦及扣車，並通報婦幼案件平台做後續追蹤。

三重警分局昨天（7日）晚間10時許接獲報案，三重區新北大道一段與忠孝路三段口有男女糾紛案件，警方到場發現男女雙方均留於原地已無衝突。據了解，何男騎車載哈姓女友要前往蘆洲，雙方路上因生活瑣事發生爭吵，何男一氣之下竟將車停在路旁，與哈女當街拉扯扭打，哈女被打的跪坐在道路上。

警員發現雙方均無明顯傷勢，但卻察覺何男精神狀況不慎穩定、眼神渙散，立即對他實施唾液篩檢，發現呈安非他命陽性反應已涉及毒駕，當即依法將他帶回警局偵辦並扣車，詢後將依公共危險罪嫌送辦。哈女雖不願提告，但警方為保障婦幼安全，仍依規定通報至婦幼案件平台，以利後續追蹤與關懷處置。

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警方發現何男精神狀況不穩，當即對他進行唾液快篩。記者黃子騰／翻攝