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影／高雄楠梓5樓透天分租套房凌晨火警 61歲婦救出送醫不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市藍昌路某5樓透天厝今天凌晨突傳火警，消防局出動7車15人前往搶救，抵達後發現4樓分租套房燃燒雜物冒煙，火警讓住戶和鄰居嚇壞紛紛逃出屋外，火勢約半小時撲滅，但住4樓的61歲黃姓婦人被救出已無呼吸心跳，送醫宣告不治。

警消指出，這起火警發生在今天凌晨1時許，位於藍昌路349巷某透天厝5樓民宅，消防局獲報出動7車15人前往搶救，抵達後發現係5層樓透天厝，4樓雜物燃燒引發火勢。

由於當時正值凌晨時分，不少出租戶及鄰居聞消防車警報聲響，趕緊逃出屋外；火勢約於凌晨1時35分撲滅。

消防人員於4樓救出年約61歲的黃姓婦人，但黃婦當場已無呼吸心跳，雖緊急送醫搶救，仍宣告不治；詳細起火原因由火調科調查釐清。

高市藍昌路某5樓透天厝今天凌晨突傳火警，61歲黃姓婦人被救出已無呼吸心跳，送醫宣告不治。記者石秀華／翻攝
高市藍昌路某5樓透天厝今天凌晨突傳火警，61歲黃姓婦人被救出已無呼吸心跳，送醫宣告不治。記者石秀華／翻攝

高市藍昌路某5樓透天厝今天凌晨突傳火警，61歲黃姓婦人被救出已無呼吸心跳，送醫宣告不治。記者石秀華／翻攝
高市藍昌路某5樓透天厝今天凌晨突傳火警，61歲黃姓婦人被救出已無呼吸心跳，送醫宣告不治。記者石秀華／翻攝

透天厝 高市 火災 消防人員

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