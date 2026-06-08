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影／猛！騎單車遇山豬狂追 網笑「得罪乙事主？」超狂結局大反轉
騎車被狗追相當常見，但有單車騎士前天清晨騎車行經南投鹿谷秀峰村山路時，竟遭大山豬追逐，嚇到猛踩踏板逃離，驚險畫面至今，短短不到2天吸引破百萬瀏覽，網友笑問「是不是得罪『乙事主』」，騎士則曝光山豬變萌寵的超誇張結局。
網友its pei昨天在Threads分享影片，並貼文指出「我沒想過人生會解鎖這個經驗」；影片中，清楚可聽到自行車鏈條聲，而鏡頭搖晃的不斷拍向後方，一頭大山豬就跟在後方追逐，騎士嚇到飆髒話大喊「被野豬追」，畫面看起來十分驚險。
據了解，該名單車騎士6日與妻子從紫南宮出發要騎到妖怪村，途經鹿谷秀峰村山區產業道路，突然有一頭大山豬竄出追逐，嚇到猛踩踏板加速逃離，但也因經驗太特殊，當下拿出手機拍攝記錄，事後也將影片PO上網路社群，引發熱議。
單車騎士遭大山豬追趕的影片，短短不到2天吸引破百萬瀏覽，網友直呼驚險，有人說「腳踏車鏈條聲完全展現你的求生意志」、「改當野豬騎士」；有人笑問「是不是得罪『魔法公主』中的乙事主（山豬神）？」也不少人關心有沒有被追上。
網友its pei為此貼出影像揭露超誇張結局，他指出，之後有輛車看到他被追，停車後下來3位原住民朋友，他們一出現，山豬竟停下來，還溫順的在原民朋友身旁散步，他這才敢停車，最後山豬還坐在路上供觀賞，與追逐時形成強烈反差。
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