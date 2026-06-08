快訊

法網／五盤大戰登頂 澤瑞夫終結30年等待奪生涯大滿貫首冠

伊朗4波飛彈攻擊以色列…川普急喊夠了 警告內唐亞胡別報復

梅雨滯留鋒面來了！今起一周防致災性大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

影／猛！騎單車遇山豬狂追 網笑「得罪乙事主？」超狂結局大反轉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

騎車被狗追相當常見，但有單車騎士前天清晨騎車行經南投鹿谷秀峰村山路時，竟遭大山豬追逐，嚇到猛踩踏板逃離，驚險畫面至今，短短不到2天吸引破百萬瀏覽，網友笑問「是不是得罪『乙事主』」，騎士則曝光山豬變萌寵的超誇張結局。

網友its pei昨天在Threads分享影片，並貼文指出「我沒想過人生會解鎖這個經驗」；影片中，清楚可聽到自行車鏈條聲，而鏡頭搖晃的不斷拍向後方，一頭大山豬就跟在後方追逐，騎士嚇到飆髒話大喊「被野豬追」，畫面看起來十分驚險。

據了解，該名單車騎士6日與妻子從紫南宮出發要騎到妖怪村，途經鹿谷秀峰村山區產業道路，突然有一頭大山豬竄出追逐，嚇到猛踩踏板加速逃離，但也因經驗太特殊，當下拿出手機拍攝記錄，事後也將影片PO上網路社群，引發熱議。

單車騎士遭大山豬追趕的影片，短短不到2天吸引破百萬瀏覽，網友直呼驚險，有人說「腳踏車鏈條聲完全展現你的求生意志」、「改當野豬騎士」；有人笑問「是不是得罪『魔法公主』中的乙事主（山豬神）？」也不少人關心有沒有被追上。

網友its pei為此貼出影像揭露超誇張結局，他指出，之後有輛車看到他被追，停車後下來3位原住民朋友，他們一出現，山豬竟停下來，還溫順的在原民朋友身旁散步，他這才敢停車，最後山豬還坐在路上供觀賞，與追逐時形成強烈反差。

有單車騎士行經南投鹿谷秀峰村山路時遭大山豬追逐，但原住民朋友一現身，山豬就乖乖坐著，還可以摸摸。圖／擷自Threads，網友its pei
有單車騎士行經南投鹿谷秀峰村山路時遭大山豬追逐，但原住民朋友一現身，山豬就乖乖坐著，還可以摸摸。圖／擷自Threads，網友its pei

有單車騎士行經南投鹿谷秀峰村山路時遭大山豬追逐，但原住民朋友一現身，山豬就乖乖坐在路邊。圖／擷自Threads，網友its pei
有單車騎士行經南投鹿谷秀峰村山路時遭大山豬追逐，但原住民朋友一現身，山豬就乖乖坐在路邊。圖／擷自Threads，網友its pei

有單車騎士前天清晨騎車行經南投鹿谷秀峰村山路時，竟遭大山豬追逐。圖／擷自Threads，網友its pei
有單車騎士前天清晨騎車行經南投鹿谷秀峰村山路時，竟遭大山豬追逐。圖／擷自Threads，網友its pei

單車 山豬 原住民

延伸閱讀

太平國小畢業生百K單車挑戰 35名學生抵鵝鑾鼻

奈良鹿屁屁射出「萬丈佛光」！百萬網友笑翻：莫名充滿神聖感

媽媽騎機車到一半尖叫「有蛇！」 超商店員冷靜救援被讚爆

后豐鐵馬道人潮退燒？他曝假日幾乎沒遊客 在地人揭3原因

相關新聞

影／高雄楠梓5樓透天分租套房凌晨火警 61歲婦救出送醫不治

高市藍昌路某5樓透天厝今天凌晨突傳火警，消防局出動7車15人前往搶救，抵達後發現4樓分租套房燃燒雜物冒煙，火警讓住戶和鄰居嚇壞紛紛逃出屋外，火勢約半小時撲滅，但住4樓的61歲黃姓婦人被救出已無呼吸心跳，送醫宣告不治。

影／猛！騎單車遇山豬狂追 網笑「得罪乙事主？」超狂結局大反轉

騎車被狗追相當常見，但有單車騎士前天清晨騎車行經南投鹿谷秀峰村山路時，竟遭大山豬追逐，嚇到猛踩踏板逃離，驚險畫面至今，短短不到2天吸引破百萬瀏覽，網友笑問「是不是得罪『乙事主』」，騎士則曝光山豬變萌寵的超誇張結局。

竹林挖竹筍清除疑廢棄電纜線竟帶電 他雙手有9%燒燙傷送醫脫險

基隆市洪姓男子今天到竹林挖竹筍時，想要移走數條疑廢棄電纜線時觸電，雙手有9%燒燙傷。消防人員獲報到場救護，送醫後脫險。電纜線來源和意外原因，待警方調查。

菲律賓遊客包車上合歡山賞杜鵑 中巴下山翻覆16人傷

南投縣仁愛鄉傳中型巴士翻覆意外，一輛載運菲律賓遊客的中型巴士，行經台14線埔霧公路79K附近時，疑因當時降雨且為下坡過彎處，竟翻落邊坡，車上乘客連同駕駛共16人受傷，當下意識均清楚並送醫，詳細肇因仍待警方調查釐清。

俄羅斯24歲男福隆海域戲水失蹤 半個多小時後被漁船救起送醫不治

一名俄羅斯24歲男子今天傍晚在新北市貢寮區福隆海水浴場外灘，在海中游泳時，疑遭海浪捲入海中，失去蹤影，最後被漁船救起時已無呼吸心跳。漁船載回漁港後，由消防局送醫，仍告不治。案發原因由警方調查中。

北市中正再傳78歲翁自撞燈桿...行人噴飛 肇事過程僅4字回應

台北市今早一名83歲吳姓老翁駕車衝撞民宅，午後大雨過後，下午另名78歲林姓老翁又駕車衝撞路旁燈桿及行人，一處監視器因此斷訊，所幸林翁及行人皆受輕傷，林後續對於肇事過程稱「不記得了」，確切肇事原因待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。