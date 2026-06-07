竹林挖竹筍清除疑廢棄電纜線竟帶電 他雙手有9%燒燙傷送醫脫險

基隆市洪姓男子今天到竹林挖竹筍時，想要移走數條疑廢棄電纜線時觸電，雙手有9%燒燙傷。消防人員獲報到場救護，送醫後脫險。電纜線來源和意外原因，待警方調查。

基隆市消防局今天下午接獲報案，信義區教忠街公園附近邊坡的竹林內，有男子觸電受傷。消防人員到場時，看到40歲洪男意識清楚，雙手有遭電擊的燒灼痕跡，利用捲式擔架，將他從邊坡救回道路後，由救護車送往衛生福利部基隆醫院急救，無生命危險。

洪姓男子今下午到教忠街公園附近的邊坡竹林內，想要挖竹筍帶回家。過程中發現竹叢間有數條疑似廢棄的電纜線，動手拉扯想要清除時，疑其中有電纜線仍有電力傳輸，導致他遭電擊，手臂皮膚有燒焦痕步。民眾發現後打119，將他送往醫院搶救，保住一命。