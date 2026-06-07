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北市中正再傳78歲翁自撞燈桿...行人噴飛 肇事過程僅4字回應

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市今早一名83歲吳姓老翁駕車衝撞民宅，午後大雨過後，下午另名78歲林姓老翁又駕車衝撞路旁燈桿及行人，一處監視器因此斷訊，所幸林翁及行人皆受輕傷，林後續對於肇事過程稱「不記得了」，確切肇事原因待查。

警方調查，林男今午4時許駕駛汽車沿中正區羅斯福路四段往南行，接近基隆路口時向外側變換車道，卻突然失控衝撞路旁燈桿，又碰撞人行道上的一名行人；事故造成林男手肘擦傷，行人手腳擦挫傷，所幸皆無大礙。

員警獲報介入，初步確認林男酒測值為0，毒品快篩檢測呈陰性反應，經檢視車內也未發現違禁品；林男駕籍正常，對於事故原因表示「不記得了」，僅稱案發時試駕車準備返回景美住處，警方初步不排除肇事原因與天雨路滑有關，後續依交通事故流程處理。

同樣是高齡駕駛自撞，83歲吳姓老翁今早駕車返家途中也在中正區重慶南路三段巷弄內自撞民宅，他左手擦傷、左腳骨折，未波及其他民眾，事後坦言操作失誤、誤踩油門肇事。

警方呼籲，高齡長者換照新制已於20265月31日施行。年滿70歲的長者，須通過體檢、完成安全教育課程後，即可換發駕照。

首次換發有效期限至75歲，滿75歲長者，則須3年換照一次，除體檢及課程外，須額外通過認知功能測驗，才可換發有效3年的駕照。年滿70歲以上者，如考量身體狀況、自願繳回駕照予監理站，政府也提供TPASS交通補助回饋。

林男今午4時許駕駛汽車沿中正區羅斯福路四段往南行，接近基隆路口時向外側變換車道，卻突然失控衝撞路旁燈桿。圖／　警方圖供
林男今午4時許駕駛汽車沿中正區羅斯福路四段往南行，接近基隆路口時向外側變換車道，卻突然失控衝撞路旁燈桿。圖／　警方圖供

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