工人拆除鷹架跌落受傷 高雄勞工局勒令停工擬開罰

薛姓勞工今天在高雄一處工地進行鷹架拆除作業時，不慎從17樓跌落至6樓，薛男頭部多處撕裂傷，送醫急救中。高雄勞工局表示，勒令現場停工，初步判斷雇主違法，將依法開罰。

高雄市政府警察局新興分局員警說明，年約30歲薛男下午2時50分許在前金區民生一路附近的新建大樓工地，進行鷹架拆除作業時，不慎從17樓跌落至6樓。

高雄市政府消防局表示，傷者意識不清、頭部多處撕裂傷，消防人員到場將患者送醫。

高雄市政府勞工局指出，經勞檢處派員實施檢查，初步判斷是雇主使勞工從事高處施工架拆除作業時，未依規定設置防墜設施而肇災。

高雄勞工局表示，勞檢處已勒令現場停工，並針對雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，依法可裁處最高新台幣30萬元罰鍰。

高雄勞工局提到，已指派專人協助罹災者及其家屬處理後續救治醫療事宜，並確保其職災補償權益，另呼籲各營建工地，針對高度2公尺以上作業場所，有墜落之虞者，應事先架設防墜落的防護措施，並使勞工正確使用安全帽及安全帶。