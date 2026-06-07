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思親情深桃園男子開走亡父已售舊船 遭竊盜罪起訴

中央社／ 桃園7日電

家住桃園市大溪區的王男疑不捨過世父親留下船隻被哥哥變賣，去年8月間竟擅自將舢舨船及遊艇開回薑母島，船主循線發現船蹤報警，大溪分局通知王男說明後送辦，桃檢依竊盜罪起訴。

桃園市警局大溪分局百吉派出所所長徐元烘今天接受媒體聯訪表示，警方於114年8月27日接獲報案指稱，停放於石門水庫的舢舨及遊艇遭人擅自駕離。經員警調查，涉案王男（53歲）疑因不捨已故父親生前使用船隻遭家人出售，擅將船舶駕離至薑母島碼頭停放。警方通知王男到案說明後，依竊盜罪嫌函請桃園地方檢察署偵辦。

檢警調查，王男偷來的舢舨以及載客遊艇「中興號」，船齡至少都有20年，過去都是王男父親營生的工具。但在爸爸過世後，兩艘船都由王男哥哥作主，分別賣給不同船東，王男疑因想念過世父親，且無法割捨對父親遺物的執著，竟分別將舢舨及價值新台幣上百萬元的遊艇開回住處附近的薑母島浮動碼頭。

檢警說，舢舨現任船東發現船隻失蹤，在石門水庫周邊搜尋3個多小時，最後在薑母島浮動碼頭發現舢舨與一旁的遊艇，立刻向大溪分局報案，警方隨即循線將這名王姓男子逮捕，桃園地檢署依竊盜罪起訴。

竊盜 桃園 石門水庫

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