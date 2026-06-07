高雄新建大樓傳工安意外 30歲工人17樓墜6樓頭撕裂傷送醫搶救

高市前金區某棟正在興建的大樓工地今天下午2時44分許傳工安意外，30歲薛姓工人作業時，突從17樓墜落6樓，導致頭部撕裂傷、身體擦挫傷，當場意識模糊，被救護員緊急送醫搶救。

位於前金區某大樓建築工地今天下午發生工人作業時墜樓的工安意外，警方於下午2時50分許獲報後，派員到場了解，消防救護員也同步抵達現場救護。

警消指出，當時30歲的薛姓員工原本在17樓施工作業，突然從17樓掉落至6樓，其他工人見狀趕緊119求救，救護人員抵達時，薛男已意識不清、頭部和身體有多處撕裂傷，被緊急送醫搶救。

警方指出，該起事故已通知勞檢處，詳細事故發生情形待後續調查釐清是否有施工未做好安全措施才釀禍。

高市前金區某棟正在興建的大樓工地今天下午發生工人從17樓墜落6樓，導致頭部撕裂傷被送醫搶救。記者石秀華／翻攝