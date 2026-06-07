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台中驚險車禍...騎士撞到狗人車飛離再撞上騎樓轎車 黑狗肇事逃逸

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市石岡區本月4日發生驚險車禍，3隻黑狗橫越馬路，一名騎士騎機車撞上其中一隻狗，人車摔飛車還撞上停民宅騎樓轎車，騎士受傷，員警趕到現場，黑狗已肇事逃逸，警方追查中。

東勢警分局今天說明，石岡區豐勢路本月4日清晨發生車禍，一名大型重型機車羅姓騎士騎車行經事故路段時，因突遇疑似流浪犬竄出車道，閃避不及發生碰撞後摔車，造成手腳擦挫傷，所幸送醫治療後無生命危險。

警方調查，當時大型重型機車由豐原方向沿豐勢路外快車道往東勢方向行駛，途中一隻疑似流浪犬突然自中央安全島竄出，騎士因反應時間有限，與犬隻發生碰撞後失控摔車，機車並滑行撞擊停放於騎樓內的轎車。

騎士手腳多處擦挫傷，由救護人員送往東勢農民醫院治療。警方到場後對騎士實施酒測，酒測值為零，排除酒後駕車因素。警方已調閱沿線住家監視器畫面，進一步釐清事故發生原因及相關責任，並已通報權責單位動保處到場處理。

東勢警分局統計，今年轄內豐勢路段共發生3件因動物突然竄出車道導致駕駛人受傷交通事故，警方調查發現，這類事故與飼主未妥善看管寵物或流浪犬隻有關，呼籲飼主務必善盡責任，加強寵物的照護與管束，避免因一時疏忽造成無可挽回的憾事。若飼主疏縱動物造成交通事故或妨害交通，警方將依道路交通管理處罰條例第84條規定舉發，處以300元以上、600元以下罰鍰；若造成傷亡，飼主還須面臨刑事責任與民事賠償。

東勢警分局提醒用路人，如發現流浪貓狗出沒於道路影響交通，可撥打台中市動保處捕犬專線04-23814978，通報權責單位（動保處）協助友善捕捉與妥善安置，共同降低事故風險。

台中市石岡區本月4日發生車禍，一隻黑狗過馬路被機車撞上，騎士撞飛，還撞上停騎樓轎車。圖／警方提供
台中市石岡區本月4日發生車禍，一隻黑狗過馬路被機車撞上，騎士撞飛，還撞上停騎樓轎車。圖／警方提供

台中 車禍 騎樓

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