北市2輛「小15」路公車碰撞釀8傷 後車駕駛：一時恍神未注意

台北市兩輛「小15」路公車今中午在士林區仰德大道、至誠路口發生碰撞，案發時前車正停等紅燈，後車靠近時雖減速但仍撞上前車，事故導致後車8名乘客受輕傷送醫，皆無大礙，警方初查無毒駕、酒駕情事，後續依交通案件流程處理。

台北市消防局表示，今中午12時13分獲報，士林區仰德大道、至誠路口有2輛公車擦撞，第一時間啟動大量傷患處理機制，救護人員到場後確認事故導致後車8名乘客（1名男孩及7名女子）受傷，所幸初步檢傷皆為輕傷。

警方指出，員警到場後協助8名傷者分送新光醫院、振興醫院、榮民總醫院及陽明醫院治療，初查前車駕駛54歲李男及後車駕駛60歲方男皆無酒駕、毒駕情事；方男稱案發時一時恍神不注意而肇事，詳細肇事原因及相關責任歸屬持續調查處理中。

警方呼籲，駕駛人行駛於道路上，應確實遵守交通規則，隨時注意車前狀況、保持安全車距，切勿疲勞駕駛，以確保行車安全；民眾搭乘公車等大眾運輸工具時，就坐後應繫妥安全帶，站立時應緊握扶手，避免因車輛緊急煞車或突發狀況而發生跌倒、碰撞等意外。

台北市兩輛「小15」路客運今中午在士林區仰德大道、至誠路口發生碰撞。圖／讀者提供