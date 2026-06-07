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騎車遇不速之客蜜蜂飛上身 嘉市女騎士受驚分心自撞

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市賢達路今天中午發生一起機車撞電線桿的意外，一名女子騎車時疑因蜜蜂突然飛上身而受到驚嚇，分心擦撞路旁電線桿，所幸送醫治療後並無大礙。

嘉義市消防局於今天11時20分接獲報案，指稱賢達路往溪底寮方向發生交通事故，隨即派遣第一大隊德安分隊救護車前往救護。

救護人員趕抵現場時，發現是一輛機車自撞電線桿。29歲女騎士意識清楚，她向救護人員表示，騎車途中突然有一隻蜜蜂飛到身上，一時間驚慌失措，讓她沒注意到前方路況，才不小心迎面撞上電線桿。

這場蜜蜂帶來的意外造成女子臉部及肢體多處擦傷。救護人員在現場進行神經學檢查，確認並無異常，且生命徵象皆正常，隨即給予清洗傷口與包紮止血，並將她送往衛福部嘉義醫院治療，後續肇事責任交由警方處理。

市府消防局呼籲，民眾外出行車應隨時提高警覺，注意前方路況，若遇到昆蟲干擾切勿驚慌，保持冷靜停靠路邊處理，切莫因一時分心而受傷。

騎車遇不速之客蜜蜂飛上身 ，嘉市女騎士受驚分心自撞。記者李宗祐／翻攝
騎車遇不速之客蜜蜂飛上身 ，嘉市女騎士受驚分心自撞。記者李宗祐／翻攝

蜜蜂突襲女騎士嚇壞 ，自撞電線桿受傷幸無大礙。記者李宗祐／翻攝
蜜蜂突襲女騎士嚇壞 ，自撞電線桿受傷幸無大礙。記者李宗祐／翻攝

自撞 嘉義 蜜蜂

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