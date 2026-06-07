高雄楠梓汽機車碰撞 高科大外籍生送醫不治

48歲中年婦人今天一早躺在中壢老街溪水裡，民眾以為有人落水連忙報警，警方到場發現婦人是自己躺在水裡，又不肯上岸，連繫消防局調派救護車到場，婦人說因為「天熱」，想泡在水裡，仍不肯離開，經溝通後才由救護車送醫，初步檢查並無外傷，但仍需觀察確認是否需要進一步治療。

2026-06-07 13:31