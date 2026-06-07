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高雄楠梓汽機車碰撞 高科大外籍生送醫不治

中央社／ 高雄7日電

國立高雄科技大學印尼籍曾姓男學生，今天騎機車行經高雄楠梓區一處路口與1輛汽車發生碰撞，導致曾男傷重送醫不治，肇事原因將由高雄警察局交通警察大隊調查釐清。

高雄市政府警察局楠梓分局員警說明，38歲黃姓男子上午7時許駕駛自小客車由高速公路往楠興東路方向行駛，與自鳳楠路涵洞駛出的23歲曾男騎乘機車發生碰撞。

警方表示，事故造成曾男倒地、傷重不治，曾男是否涉及酒駕待法醫相驗及相關檢驗結果釐清，至於黃男經檢測沒有酒駕，詢後將依過失致死等罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

警方初步了解，曾男為印尼籍外籍生，目前就讀國立高雄科技大學，擁有合法駕照。警方也呼籲民眾駕駛車輛轉彎時，應遵守交通號誌、標線及標誌指示，行經路口時應減速慢行。

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