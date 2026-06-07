領犬員上急救課...台南消防局緊急醫療處置訓練 保護搜救犬生命安全

領犬員除日常訓練搜救犬外，亦需吸收專業知識，提升搜救犬照護觀念及緊急醫療處置能力；台南市消防局今辦理「搜救犬緊急醫療處置訓練」課程，由大橋特搜分隊領犬員及特搜隊醫療編組成員參訓，課程內容涵蓋犬隻基礎急救、進階急救、疼痛與休克管理等專業知識。

領犬員肩負重要任務，平時負責搜救犬生活照護、飲食管理及營養補給，在執行搜救任務時，也須面對各種複雜且危險的災區環境；若搜救犬於任務中不慎受傷，領犬員必須在第一時間提供適當急救處置，以維護搜救犬的健康與生命安全。

消防局今天聘請台南市臨床獸醫師醫學會獸醫師郭力瑋擔任教官，針對犬隻受傷、脫水、中暑及其他突發狀況應變與初步處置進行教學，透過實際操作示範及演練，讓參訓人員能系統化學習相關知識與技能，提升實務應變能力。

為持續維持搜救犬量能，台南市特種搜救隊今年6月新進1隻培訓犬，目前正積極展開社會化、服從及搜索訓練等；現階段共有4隻搜救犬、2隻培訓犬，其中1隻為IRO瓦礫搜索高級認證、2隻為IRO瓦礫搜索中級認證、1隻為BRH路徑追蹤認證，持續強化災害搜救整體戰力。

市長黃偉哲表示，當災害發生時，搜救犬總是不畏艱難於倒塌建築物及災害現場搜尋受困民眾，為生命救援爭取寶貴時機；搜救犬培育是一項長期且專業的工作，需要透過持續訓練建立犬隻與領犬員間的信任與默契，並依據每隻搜救犬的個性與能力調整訓練方式。

消防局長楊宗林表示，台南市特種搜救隊將於今年7月至8月執行國際人道救援輪值任務，搜救犬在搜救行動中扮演關鍵角色，能快速搜尋受困生還者位置，並以吠叫方式回報領犬員，是搜救隊不可或缺的重要夥伴，有效提升震災及大型災害搜索救援效能。

台南市消防局今天辦理領犬員「搜救犬緊急醫療處置訓練」課程，維護搜救犬的健康與生命安全。本報資料照片

台南市消防局今天辦理領犬員「搜救犬緊急醫療處置訓練」課程，維護搜救犬的健康與生命安全。記者袁志豪／翻攝