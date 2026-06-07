北市巷弄內駕車暴衝撞民宅 83歲肇事翁腳骨折坦言誤踩油門

83歲吳姓老翁今早駕駛汽車返家途中行經台北市中正區重慶南路三段巷弄內，車輛圖失控加速衝撞民宅，事故導致吳左手擦傷、左腳骨折，未波及其他民眾，警方介入後確認其駕籍正常、無酒駕獲毒駕情事，後續依交通案件程序處理。

相關監視器畫面顯示，吳男今早9時許駕車沿重慶南路三段132巷往西行駛，車輛突然加速衝撞叉路口一處民宅，撞擊傳出巨響，引起附近民眾查看，報警處理。

警方表示，員警介入清查後發現，吳男駕籍正常、有依規定換照，酒測值為0，初判也無使用毒品徵兆，經同意檢視車內，也未發現違禁物品；吳男指稱，他就住在案發處附近，案發時正準備返家，因一時操作失誤，誤踩油門，才失控衝撞民宅。

警方呼籲，高齡長者換照新制已於20265月31日施行。年滿70歲的長者，須通過體檢、完成安全教育課程後，即可換發駕照。

首次換發有效期限至75歲，滿75歲長者，則須3年換照一次，除體檢及課程外，須額外通過認知功能測驗，才可換發有效3年的駕照。年滿70歲以上者，如考量身體狀況、自願繳回駕照予監理站，政府也提供TPASS交通補助回饋。

83歲吳姓老翁今早駕駛汽車返家途中行經台北市中正區重慶南路三段巷弄內，車輛圖失控加速衝撞民宅。圖／警方提供

83歲吳姓老翁今早駕駛汽車返家途中行經台北市中正區重慶南路三段巷弄內，車輛圖失控加速衝撞民宅。圖／警方提供

83歲吳姓老翁今早駕駛汽車返家途中行經台北市中正區重慶南路三段巷弄內，車輛圖失控加速衝撞民宅。圖／警方提供

83歲吳姓老翁今早駕駛汽車返家途中行經台北市中正區重慶南路三段巷弄內，車輛圖失控加速衝撞民宅。圖／警方提供

83歲吳姓老翁今早駕駛汽車返家途中行經台北市中正區重慶南路三段巷弄內，車輛圖失控加速衝撞民宅。圖／警方提供