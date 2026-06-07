婦人躺中壢老街溪 以為落水民眾嚇壞報警 婦人：天熱泡水

48歲中年婦人今天一早躺在中壢老街溪水裡，民眾以為有人落水連忙報警，警方到場發現婦人是自己躺在水裡，又不肯上岸，連繫消防局調派救護車到場，婦人說因為「天熱」，想泡在水裡，仍不肯離開，經溝通後才由救護車送醫，初步檢查並無外傷，但仍需觀察確認是否需要進一步治療。

婦人躺在老街溪的畫面被民眾錄下，還放到網路平台，引來不少人關切。警方上午約8點接到報案電，指稱有人落水，派出所警員到場察看，發現是名48歲婦人自己躺在溪邊水裡，看起來沒受傷，但是不敢大意，請婦人起來離開，以免發生危險，不過勸不動。

中壢消防隊稍後調派救護車到場，還拉繩索靠近婦人，確認她意識清楚、無外傷，現場詢問時婦人表示因為天熱，到河裡泡水，警方、救護人員和婦人溝通，婦人才起身，在救護人員引導下自行上岸，也願意由救護車送醫院。