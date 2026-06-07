北市信義載客到中山遭醉漢勒頸毆打 67歲小黃運將肩膀骨裂忍痛報警

楊姓男子昨晚在台北市信義區飲酒後搭乘計程車前往中山區，途中情緒失控對葉姓司機勒頸並毆打，葉緊急停車後報警處理，楊男仍十分泥醉，員警施以保護管束後由家屬帶回，由於葉男驗傷後提告，警詢後依傷害罪嫌送辦。

警方調查，60歲楊男昨晚8時許從信義區搭乘計程車前往中山區，過程未明確指出目的地，直到車輛行經中山區長安東路二段，楊男突情緒失控，從駕駛座後方伸手對67歲葉男勒頸，又出手朝葉男頭部揮打，葉雖試圖擋下楊的侵擾，但為維護行車安全，立刻將車輛靠邊停放，報警處理。

警方介入時，楊男仍泥醉，不斷指著葉男碎唸，為避免安全疑慮，員警對楊男施以保護管束，通知其家屬帶回照顧，楊男家屬趕赴警所後，不斷向警方道歉。

葉男到醫院驗傷後發現，其面部、耳朵、手臂皆受擦挫傷，肩膀還有骨裂傷勢，後續向警方提告楊男，全案警詢後依傷害罪嫌將楊男移送台北地檢署偵辦。