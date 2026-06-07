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冷氣機齡逾10年近三成...民代籲全面汰換節電 台中消防局：每年編列

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局近日遭民代質疑，基層反映單位「嚴格限制冷氣使用」，原因是為節電，不過消防局各駐地的冷氣機逾10年有255台，占整體冷氣機的26.87%，呼籲全面汰換一級節能的冷氣，而非影響基層消防人員權益，消防局回應，每年都會編列預算，汰換故障、老舊冷氣，另外駐地值班台、寢室區、餐廳、交誼廳都有開放冷氣與相關規定，符合政府節能、避免能源耗費規範。

台中市議員陳俞融接獲基層消防員反映，消防局對基層單位有「嚴格限制冷氣使用」的規定，陳指出，消防員在第一線救災，需要充分休息與睡眠品質，不應以「避免造成能源耗損」為由，限制冷氣使用。

陳俞融也說，根據消防局資料顯示，耗電的根本原因在於基礎設施過於老舊，目前外勤分隊冷氣設備有949台，其機齡使用5年以下有284台（占 29.93%）、使用逾5年至10年則為410台（占 43.20%）、使用逾10年的老舊冷氣仍有255台（占 26.87%），應全面汰換一級節能標章的冷氣，以達成節能的規範。

台中市消防局回應，目前外勤單位冷氣機逾10年的機種，仍正常使用，每年都會編列預算，針對機齡過高、故障不堪使用的冷氣機，進行汰換，也將爭取預算，加速冷氣汰舊換新效率。

消防局表示，重視單位同仁的身心健康與舒適的工作環境，局內宣導使用冷氣空調，以設定溫度並搭配風扇為原則，兼顧環境舒適與節能效益，無強制限制分隊冷氣或相關電器設備使用時間及數量。各分隊冷氣使用狀況，視內部幹部管理、環境狀況而稍有差異，包括值班台、寢室、交誼廳、餐廳等空間。

消防局指出，值班台溫度設定原則不低於26度，搭配電風扇使用。寢室區在午休（中午12至下午2時）及夜間（晚間10時至隔天清晨6時）開放冷氣；其他時段如同仁有補休需求亦得開啟使用。交誼廳、餐廳等空間，依同仁勤務作息不同，得彈性開啟。

消防局說明，另因應每日上班人力調整，部分單位重新調整床位配置，以每日上班2人共寢方式，避免1人1寢造成能源耗損。飲水機、熱水器等，均正常開放使用，並無特殊管制。

台中市有民代質疑消防局限制外勤單位使用冷氣、冷氣機機齡老舊問題。記者陳宏睿／攝影
台中市有民代質疑消防局限制外勤單位使用冷氣、冷氣機機齡老舊問題。記者陳宏睿／攝影

消防員 冷氣 台中市

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