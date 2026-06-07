高雄三菱轎車失控撞路邊Yaris 駕駛肇逃不見蹤影還拒接警電話

高市一輛三菱轎車昨天傍晚在旗楠路失控衝向路邊Yaris，駕駛未停車逃離現場；網友目擊指，停路邊要擔心會被撞，不排除是酒駕或毒駕；據了解，肇逃三菱車主不見蹤影，連警方電話也不敢接，警方懷疑事有蹊蹺，正循線追查中。

楠梓警分局指出，警方於昨天傍晚4時許接獲旗楠路發生肇事逃逸交通事故，遂派員到場處置。經警方調查，當時一輛三菱轎車沿旗楠路南往北直行時，突失控跨越雙黃線，逆向撞上停放於路邊的Yaris轎車。

駕駛肇事後，未留置現場自行離去，所幸事故未造成人員受傷。據了解，三菱駕駛肇事後，消失無蹤，警方去電通知車主到案說明也無人接聽。

警方指出該名肇逃駕駛，已違反道路交通管理處罰條例第62條1項規定，可處處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；將通知車主到案並製單舉發。

高市一輛三菱轎車昨天傍晚在旗楠路失控衝向路邊Yaris（如圖），駕駛未停車逃離現場。記者石秀華／翻攝