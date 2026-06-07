土城婦持刀揮舞砍毀攤架 警持臂盾戒護趁隙奪刀制伏

新北市土城區裕生路一處空地昨晚發生持刀滋事事件，一名婦人手持菜刀揮舞，並砍毀現場廢棄攤架，嚇壞附近民眾。警方獲報後立即到場戒護，經安撫溝通後趁其警戒降低時迅速奪刀，順利化解危機，現場無人受傷。

土城分局表示，昨晚7時56分接獲民眾報案，指土城區裕生路84巷口空地有婦人持刀揮舞，並破壞現場物品，警方隨即啟動危安應變機制，由廣福派出所副所長率員趕赴現場處理。

警方到場後發現，55歲周姓婦人情緒激動，手持菜刀在空地內揮舞。由於現場存在安全風險，員警立即穿戴警用臂盾，並備妥辣椒水等應勤裝備，在安全距離下進行戒護，同時採柔性勸導方式與周女溝通，避免衝突升高。

警方指出，經持續安撫周女情緒後，趁其警戒心降低之際迅速上前奪下菜刀，並將其控制，整起過程未造成民眾及員警受傷。

警方調查，周女疑因不滿該處空地所有權歸屬問題，持菜刀破壞置放於空地上的廢棄攤架。事後警方將周女帶返派出所調查，全案依涉嫌妨害公眾安全等相關規定偵辦。

警方另聯繫遭毀損攤架的徐姓男子，對方表示目前暫不提出毀損告訴。

土城警分局表示，面對持刀等高風險案件，警方均秉持「迅速到場、周延部署、安全處置」原則，善用各項應勤裝備及戰術作為，確保民眾生命財產安全，防止危害進一步擴大。