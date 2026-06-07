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高雄外籍男大生騎機車疑闖紅燈涵洞竄出撞轎車 噴飛血流滿地送醫不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

來台唸書的印尼籍曾姓男大生今天上午7時許騎機車從高市鳳楠路高速公路下涵洞駛出時，疑闖紅燈，當場撞及黃姓男子駕駛的轎車，巨大撞擊力，導致曾男噴飛、頭部重創血流滿地，機車整個撞爛，曾被送醫搶救仍不治，肇責待警方釐清。

臉書社團{仁武人}※大小事有網友貼文詢問，「有人知道鳳仁路北上交流道，是什麼車禍嗎？地上都是血．．機車整個爛掉。」目擊網友回應指，第一時間他在對向，綠燈左邊兩台砂石車都沒動，想說怎麼了，往前一點又看到一台白色轎車在路中間，想說是三寶嗎？

該名網友陳述，當時覺得奇怪，後又往前開才看到整個畫面被砂石車擋住的機車和騎士，他嚇一跳馬上打電話叫救護車和報警，又馬上迴轉跟駕駛說已經叫救護車報警了！

該名網友指，該起車禍早上7時16分發生的，因為要去載老婆下班就先走了，但騎士看起來不大妙，並指不知道誰闖燈，事發當下被砂石車擋住沒看到，行車記錄器也沒錄到，轎車是交流道下來的方向，機車是往仁武方向。

楠梓警分局指出，該起車禍發生在今天上午7時許，當時38歲黃姓男子駕車由高速公路往楠興東路方向行駛，與自鳳楠路高速公路下涵洞駛出的23歲印尼籍的曾姓機車騎士發生碰撞，曾男經送醫急救，傷重不治。

警方指出，雙方酒測值待檢測，詳細肇事原因送交通大隊判定。據了解，曾男是印尼籍來台就讀大學的外籍生，警方已通知校方通知家屬，並報請檢察官相驗，釐清死因。

印尼籍曾姓男大生今天上午7時許騎機車從高市鳳楠路高速公路下涵洞駛出時，疑闖紅燈，當場撞及轎車，送醫不治。記者石秀華／翻攝
印尼籍曾姓男大生今天上午7時許騎機車從高市鳳楠路高速公路下涵洞駛出時，疑闖紅燈，當場撞及轎車，送醫不治。記者石秀華／翻攝

印尼籍曾姓男大生今天上午7時許騎機車從高市鳳楠路高速公路下涵洞駛出時，疑闖紅燈，當場撞及轎車，送醫不治。記者石秀華／翻攝
印尼籍曾姓男大生今天上午7時許騎機車從高市鳳楠路高速公路下涵洞駛出時，疑闖紅燈，當場撞及轎車，送醫不治。記者石秀華／翻攝

印尼籍曾姓男大生今天上午7時許騎機車從高市鳳楠路高速公路下涵洞駛出時，疑闖紅燈，當場撞及轎車，送醫不治。記者石秀華／翻攝
印尼籍曾姓男大生今天上午7時許騎機車從高市鳳楠路高速公路下涵洞駛出時，疑闖紅燈，當場撞及轎車，送醫不治。記者石秀華／翻攝

涵洞 高雄 機車

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