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主人睡過頭象龜溜出門大冒險 嘉警憑「走失前科」協尋返家

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名林姓老翁讓飼養的象龜獨自出門散步，如果迷途再帶牠回家，日前他又讓象龜出門，但是這次自己隨後卻不小心睡著，象龜漫無目的馬路大冒險，善心路人擔心意外將牠裝箱報案，值班警員一眼認出這隻「走失前科」象龜，打電話詢問，林翁才驚覺愛龜還沒回家，順利幫助散步過頭的象龜找到回家的路。

市警局後湖派出所警員李品樺日前值班勤務時，突然有名熱心民眾抱著1個紙箱走入派出所，裡面裝著1隻體型壯碩的烏龜。該名民眾表示，剛下班返家途中看見這隻烏龜在馬路上漫無目的爬行，擔心牠發生意外或是影響往來交通，趕緊用紙箱將牠裝起，報案尋找飼主。

李員發現這隻蘇卡達象龜相當眼熟，隨即循線查詢相關紀錄，發現轄內林姓老翁日前曾有走失蘇卡達象龜的紀錄，當時所內同仁也曾協助將走失訊息與林翁的聯絡資訊轉發至群組。經交叉比對林翁的住所與這次民眾拾獲象龜的地點，兩者極為相近，研判極可能是同一隻象龜，於是立即撥打電話聯繫。

林翁接到警方電話時，起初還一頭霧水，直到警員詢問家中象龜是否安在，才猛然驚覺平時會自行開門出門散步的象龜，當天出門後竟然還沒回來。林翁表示，象龜平常累了或太熱都會自己爬回家，當天讓象龜出門後自己不小心睡著了，完全沒注意到寵物還在外面流浪，驚覺愛龜不見後便急忙趕來派出所認領，感謝警方協助。

警方表示，飼主飼養寵物，應善盡約束責任，避免任意竄入道路。若疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走妨害交通者，將依道路交通管理處罰條例處所有人或行為人300元以上、600元以下罰鍰，呼籲民眾切勿掉以輕心。

象龜散步主人睡過頭 ，嘉義市後湖警憑眼熟紀錄助迷途龜返家。圖／嘉義市警局提供
象龜散步主人睡過頭 ，嘉義市後湖警憑眼熟紀錄助迷途龜返家。圖／嘉義市警局提供

迷途蘇卡達象龜逛大街 ，飼主接警電話才知走失，趕忙到警所領回愛龜。圖／嘉義市警局提供
迷途蘇卡達象龜逛大街 ，飼主接警電話才知走失，趕忙到警所領回愛龜。圖／嘉義市警局提供

烏龜

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