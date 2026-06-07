影／匍匐前進一氣呵成偷走5個愛心箱 商家痛罵：小偷實在太可惡

台中市東勢區有商店愛心箱被偷，被害人調出店內監視器畫面，看到小偷行竊過程，匍匐前進一氣呵成，3個月內已偷走5個愛心箱，包括關懷弱勢族群和流浪動物捐款，商家看到影像大罵太可惡；東勢警分局已派警力到場調查中。

被害商店在臉書PO出監視器畫面，本月4日中午12點多，一名男子在店外觀察後，匍匐前進，進入店內偷走愛心箱，抱著愛心箱快跑，行竊過程約半分鐘。

商家說，這位男子在他店裡3個月內已經偷走5個愛心箱，他連寫「5個」，包括華山基金會和浪浪流浪動物等愛心箱都被偷走，每一個愛心箱裡最少都有2千元以上，都趁他打烊的時候爬進店內偷，終於被他錄到，不然會被誤會店家手腳不乾淨，怎可能離譜到3個月內掉了5個愛心箱，店家上周五已報警處理，他感謝東勢警分局長重視，員警到場調查。他也請店家們注意安全，防範。

東勢警分局表示，近日民眾反映東勢區東崎路一帶有愛心箱零錢遭竊情事，警方重視，已立即派員前往現場瞭解釐清遭竊情形及財物損失；同步調閱周邊監視器畫面，清查可疑人車進出情形，持續循線追查中。並會針對相關地點加強巡邏及守望等防範性勤務，有效遏阻類似案件發生。

台中市東勢區有商店愛心箱被偷，被害人調出店內監視器畫面，看到小偷行竊過程。圖／民眾提供