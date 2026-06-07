不捨老爸遺產被賣掉 大溪男將遊艇、舢舨偷回薑母島

家住桃園大溪的王姓男子，疑因不捨過世父親留下的船隻被哥哥分別變賣，去年8月間某午後，先在東湖碼頭找到舢舨，竊船離去，隨即又在大灣坪水域，發現停泊的遊艇，駕雙船返回薑母島，王、張姓東家循線在薑母島發現船蹤報警，桃園地檢署依竊盜罪起訴。

檢警調查，這起發生在石門水庫的連環竊船案，背後有段令人唏噓的家庭糾葛，涉案的53歲王男於2025年8月27日下午大費周章偷來的舢舨以及載客遊艇「中興號」，船齡至少都有20年，過去都是他爸爸營生的工具。

不過爸爸過世之後，家人也用不上，這兩艘船都由王男的哥哥作主，分別賣給不同的船東，王男犯案當天，疑似太想念過世的父親，加上內心始終無法割捨對父親遺物的執著，竟然分別前往大溪區環湖路2段的東湖碼頭，解開舢舨的繩索強行偷走。

然後駕著舢舨航行在大灣坪水域，果然發現載客的遊艇「中興號」，別小看這艘雖然有20年歷史的遊艇，船價還得要上百萬呢，於是將兩艘昔日家產強行開回自己住處附近的薑母島浮動碼頭。

舢舨現任王姓船東當天下午5點左右發現愛船失蹤，在石門水庫周邊苦苦搜尋3個小時，最後在薑母島浮動碼頭發現翻覆的舢舨與一旁的中興號遊艇，立刻向大溪分局報案，警方隨即循線將這名王姓男子逮捕。