快訊

最狂畢典獎！中一中頒「最混獎」號稱請假1302堂課 校長澄清：不是真的混

聽新聞
0:00 / 0:00

天外飛石！高雄公車被砸中 車窗碎成蜘蛛網、駕駛與乘客嚇壞

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛公車今晚7時許行駛左營區民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗，穿越2面玻璃，乘客見玻璃破裂告知司機，幸司機和乘客4人僅虛驚一場；警方採證後將追查是否有人為破壞情形。

網路社群Threads有網友目擊高市公車車窗被打成一個洞、碎成蜘蛛網狀，貼文指「高雄市左營區重愛路移民族路路口，公車被彈珠射穿了」。

轄區左營警分局指出，博愛四路派出所今晚19時15分許接獲報案，指左營區民族一路與重愛路口北上左轉車道有公車玻璃破裂情形，警方立即到場處置。

經警方了解，該輛客運公車於當晚7時13分許停等左轉號誌時，司機王姓男子（50歲）突聽到公車玻璃破裂聲響，隨後經乘客提醒發現後方車窗破損，遂依規定通報客運公司並報警。

當時車內有3名乘客及司機王男，4人皆未受傷，但公車後方兩側車窗玻璃碎成蜘蛛網狀。警方發現公車玻璃兩側呈一高一低破裂，現場未發現彈頭或鋼珠彈等可疑物品，僅發現一顆長約8公分、寬約3公分的石頭。

警方隨後通知鑑識人員到場採證，並調閱周邊監視器及後方車輛行車紀錄器，初步疑似為石頭砸破公車玻璃，將追查釐清是否有人為砸公車的行為。

高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝

高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝

高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝

高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石（如圖）砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石（如圖）砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝

高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝

高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝

公車 高雄市

延伸閱讀

遊覽車沒煞車！國1高雄段衝撞多車 1車翻覆3人受傷送醫

疑疲勞駕駛？苗栗高鐵快捷公車撞休旅車再撞分隔島 7人受傷

高雄雨天翠華路晚間現3個籃球大小坑洞 賓士等5車駛過衰爆胎

國北教大女廁驚見針孔 才反偷拍檢測…隔天就出事

相關新聞

疑疲勞駕駛？苗栗高鐵快捷公車撞休旅車再撞分隔島 7人受傷

苗栗高鐵站聯外的快捷公車今下午4點45分，在頭份市中央路、德義路口與停等紅燈的休旅車碰撞，公車失控衝撞中央分隔島，事故造成陳姓公車司機及6名乘客共7人受傷，送醫的6名乘客都是輕微擦挫傷，沒有生命危險，事故發生原因及責任有待調查釐清。縣府要求業者先行負擔醫療費，並啟動關懷機制。

天外飛石！高雄公車被砸中 車窗碎成蜘蛛網、駕駛與乘客嚇壞

高雄市一輛公車今晚7時許行駛左營區民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗，穿越2面玻璃，乘客見玻璃破裂告知司機，幸司機和乘客4人僅虛驚一場；警方採證後將追查是否有人為破壞情形。

桃園神社變客家神社？高雄男未查證憑傳聞發文遭送辦

近來遭網路瘋傳桃園神社將改建為「客家神社」或轉型成「眷村文化園區」，引發熱議與批評，桃園市政府澄清全無相關規畫並報警，桃園警分局循線查獲家住高雄的陳姓男子，他承認未經查證，「聽說」就自行發文，警詢後依違反社會秩序維護法移請高雄地方法院裁處。

衝快車道？騎士自撞台13線槽化線防撞桿 人倒地機車橫躺快車道

一名男性機車騎士行經苗栗縣竹南往造橋方向的德照橋時，疑似在出口路段想轉入禁行機車的快車道，不料撞上槽化線分隔用的防撞桿後自摔倒地，兩支防撞桿斷裂，機車橫躺在快車道，騎士摔倒在下橋出口處，後方車輛見因狀紛紛閃避。事故過程被網友PO上社群平台。竹南警分局表示，當事人迄今未報案，事故原因待調查釐清。

桃園龜山男子躺平交道 列車原地等他10分鐘

桃園市龜山區今天下午傳出男子躺在建國東路平交道上，一班普悠瑪列車被迫停在半路，平面道路交通也因此打結；警方獲報趕往處理，該男子一度拒不配合，警方耗費約40分鐘才排除狀況。

雲端伺服器大廠南科工程師休假突回公司 凌晨全身著火倒地原因待查

知名AI概念股大廠南科園區伺服器子公司一名男性工程師，今天休假，但凌晨突回公司，在廠外全身著火，消防局獲報派員到場搶救、估計全身50%以上二度燒燙傷，送奇美醫院救治，身上起火原因待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。