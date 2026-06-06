天外飛石！高雄公車被砸中 車窗碎成蜘蛛網、駕駛與乘客嚇壞

高雄市一輛公車今晚7時許行駛左營區民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗，穿越2面玻璃，乘客見玻璃破裂告知司機，幸司機和乘客4人僅虛驚一場；警方採證後將追查是否有人為破壞情形。

網路社群Threads有網友目擊高市公車車窗被打成一個洞、碎成蜘蛛網狀，貼文指「高雄市左營區重愛路移民族路路口，公車被彈珠射穿了」。

轄區左營警分局指出，博愛四路派出所今晚19時15分許接獲報案，指左營區民族一路與重愛路口北上左轉車道有公車玻璃破裂情形，警方立即到場處置。

經警方了解，該輛客運公車於當晚7時13分許停等左轉號誌時，司機王姓男子（50歲）突聽到公車玻璃破裂聲響，隨後經乘客提醒發現後方車窗破損，遂依規定通報客運公司並報警。

當時車內有3名乘客及司機王男，4人皆未受傷，但公車後方兩側車窗玻璃碎成蜘蛛網狀。警方發現公車玻璃兩側呈一高一低破裂，現場未發現彈頭或鋼珠彈等可疑物品，僅發現一顆長約8公分、寬約3公分的石頭。

警方隨後通知鑑識人員到場採證，並調閱周邊監視器及後方車輛行車紀錄器，初步疑似為石頭砸破公車玻璃，將追查釐清是否有人為砸公車的行為。

高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝

高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝

高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝

高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石（如圖）砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝

高雄市一輛市公車今晚7時許行駛民族一路與重愛路口時，突然被一顆約8公分大小的飛石砸中後方車窗。記者石秀華／翻攝