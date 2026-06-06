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疑疲勞駕駛？苗栗高鐵快捷公車撞休旅車再撞分隔島 7人受傷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗高鐵站聯外的快捷公車今下午4點45分，在頭份市中央路、德義路口與停等紅燈的休旅車碰撞，公車失控衝撞中央分隔島，事故造成陳姓公車司機及6名乘客共7人受傷，送醫的6名乘客都是輕微擦挫傷，沒有生命危險，事故發生原因及責任有待調查釐清。縣府要求業者先行負擔醫療費，並啟動關懷機制。

警方初步調查，苗栗高鐵快捷公車由縣府交通工務處管理，事故發生後，警方立即到場處理並進行交通疏導，經酒測，雙方駕駛酒測值均為零，警方研判大客車駕駛疑似有疲勞駕駛情形，但肇事原因及責任歸屬仍待調閱行車記錄器及相關監視器畫面進一步釐清。

陳姓公車駕駛下午沿中央路由北往南行駛，疑似在變換車道過程中與停等紅燈的Land Rover Defender休旅車發生碰撞，隨後大客車再衝撞中央分隔島及相關設施，造成路燈桿、電箱及花圃損壞。

遭追撞的休旅車內有一男一女，兩人都未受傷。駕車男子表示，兩人到竹南龍鳳漁港遊玩後，準備開車回新竹，在中央路前幾個路口就發現這輛高鐵快捷公車行車狀況不穩，不料兩人在停等紅燈時慘遭對方追撞。

交通工務處表示，第一時間掌握快捷公車發生事故，立即向承攬快捷公車的金牌客運業者了解情況，發生車禍的大客車當時車內載有19名乘客，受傷的6名乘客分別是3名育達科大的越南籍交換學生、2名年輕女性遊客及1名年約60歲的婦人。

縣府指出，交通工務處獲報後立即啟動關懷機制，並要求金牌客運優先負擔6名受傷乘客的醫療費用，同時責成業者主動留下聯繫資訊及建立專責窗口，作為後續關懷慰問、醫療協助及理賠事宜聯繫管道，以保障乘客權益；縣府將持續督促客運業者妥善處理後續醫療照護及乘客權益保障工作，並配合警方調查釐清事故原因，避免類似事件再次發生。

苗栗縣一輛苗栗高鐵站聯外的快捷公車下午4點45分在頭份市中央路、德義路口與一輛停等紅燈的休旅車發生碰撞後，公車又失控衝撞中央分隔島及相關設施，這起事故造成陳姓公車司機及6名乘客共7人受傷。圖／民眾提供
苗栗縣一輛苗栗高鐵站聯外的快捷公車下午4點45分在頭份市中央路、德義路口與一輛停等紅燈的休旅車發生碰撞後，公車又失控衝撞中央分隔島及相關設施，這起事故造成陳姓公車司機及6名乘客共7人受傷。圖／民眾提供

苗栗縣一輛苗栗高鐵站聯外的快捷公車下午4點45分在頭份市中央路、德義路口與一輛停等紅燈的休旅車發生碰撞後，公車又失控衝撞中央分隔島及相關設施，這起事故造成陳姓公車司機及6名乘客共7人受傷。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣一輛苗栗高鐵站聯外的快捷公車下午4點45分在頭份市中央路、德義路口與一輛停等紅燈的休旅車發生碰撞後，公車又失控衝撞中央分隔島及相關設施，這起事故造成陳姓公車司機及6名乘客共7人受傷。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣一輛苗栗高鐵站聯外的快捷公車下午4點45分在頭份市中央路、德義路口與一輛停等紅燈的休旅車發生碰撞後，公車又失控衝撞中央分隔島及相關設施，這起事故造成陳姓公車司機及6名乘客共7人受傷。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣一輛苗栗高鐵站聯外的快捷公車下午4點45分在頭份市中央路、德義路口與一輛停等紅燈的休旅車發生碰撞後，公車又失控衝撞中央分隔島及相關設施，這起事故造成陳姓公車司機及6名乘客共7人受傷。圖／苗栗縣政府提供

高鐵 苗栗 公車

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