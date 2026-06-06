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桃園神社變客家神社？高雄男未查證憑傳聞發文遭送辦

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

近來遭網路瘋傳桃園神社將改建為「客家神社」或轉型成「眷村文化園區」，引發熱議與批評，桃園市政府澄清全無相關規畫並報警，桃園警分局循線查獲家住高雄的陳姓男子，他承認未經查證，「聽說」就自行發文，警詢後依違反社會秩序維護法移請高雄地方法院裁處。

社群平台於上月底流傳，桃園神社暨忠烈祠文化園區將於六月後改造成「客家神社」或「眷村文化園區」等訊息，不少網友轉發討論，甚至質疑文化資產保存方向，相關貼文迅速在網路延燒，引起廣泛關注。

桃園市政府第一時間出面駁斥，強調網路流傳內容純屬捏造，市府從未有「桃園神社改建客家神社」或「轉型眷村文化園區」等規畫，也沒有任何相關討論，為避免錯誤訊息持續擴散，已向警方報案，追查散布來源。

桃園分局受理後展開調查，循線鎖定po文引戰的高雄40歲陳姓男子，據悉，陳男坦承，相關內容只是聽聞外界傳言後，自行在網路發文分享，並未向任何政府機關或管理單位查證，也沒有任何事實依據可供證明；警方認為，陳男未經查證即散布足以影響公共秩序的不實訊息，警詢後依違反社會秩序維護法移請高雄地方法院審理。

桃園市政府重申，桃園神社暨忠烈祠文化園區並無網傳所稱「六月結束後將改造成眷村或客家園區」等任何規畫，所有相關訊息均非事實，呼籲民眾接收資訊時應多方查證，不要任意轉傳未經證實內容，以免觸法。

近來遭網路瘋傳桃園神社將改建為「客家神社」或轉型成「眷村文化園區」，引發熱議與批評，桃園市政府澄清全無相關規畫並報警。示意圖／AI生成
近來遭網路瘋傳桃園神社將改建為「客家神社」或轉型成「眷村文化園區」，引發熱議與批評，桃園市政府澄清全無相關規畫並報警。示意圖／AI生成

桃園 客家 眷村

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